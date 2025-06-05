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ФСБ: железная дорога в Воронежской области была подорвана

Задерживаются 26 пассажирских поездов дальнего следования
Ведомости

Причиной повреждения железнодорожных путей в Воронежской области стал подрыв. Об этом сообщили в ФСБ, передают «РИА Новости». В ведомстве подчеркнули, что есть все основания возбуждения уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Избежать трагических последствий удалось благодаря действиям поездной бригады и машиниста, которые применили экстренное торможение, говорится в сообщении.

«Сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области», – говорится в сообщении.

5 июня местное издание «Вести Воронеж» сообщило о повреждении на железной дороге. В 11:06 мск губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что машинист одного из поездом заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна на участке на юге Воронежской области. Пострадавших нет.

В связи с этим на участке железной дороги на юге Воронежской области остановили несколько поездов, сообщал Гусев. Федеральная пассажирская компания сообщила, что на данный момент задерживаются 21 пассажирский поезд дальнего следования. Еще задерживаются 5 поездов «Гранд Сервис Экспресса». Всего задерживаются 26 поездов.

Это не первый подрыв железнодорожных путей за последнюю неделю. В ночь на 1 июня произошли взрывы на железной дороге в Курской и Брянской областях.

В результате взрыва в Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, число пострадавших достигло 119. В результате подрыва в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и поездная бригада.

Следственный комитет (СК) России признал инциденты терактами, обвинив в их организации спецслужбы Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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