ФСБ: железная дорога в Воронежской области была подорвана

ФСБ: железная дорога в Воронежской области была подорванаЗадерживаются 26 пассажирских поездов дальнего следования
Причиной повреждения железнодорожных путей в Воронежской области стал подрыв. Об этом сообщили в ФСБ, передают «РИА Новости». В ведомстве подчеркнули, что есть все основания возбуждения уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Избежать трагических последствий удалось благодаря действиям поездной бригады и машиниста, которые применили экстренное торможение, говорится в сообщении.
«Сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области», – говорится в сообщении.
5 июня местное издание «Вести Воронеж» сообщило о повреждении на железной дороге. В 11:06 мск губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что машинист одного из поездом заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна на участке на юге Воронежской области. Пострадавших нет.
В связи с этим на участке железной дороги на юге Воронежской области остановили несколько поездов, сообщал Гусев. Федеральная пассажирская компания сообщила, что на данный момент задерживаются 21 пассажирский поезд дальнего следования. Еще задерживаются 5 поездов «Гранд Сервис Экспресса». Всего задерживаются 26 поездов.
Это не первый подрыв железнодорожных путей за последнюю неделю. В ночь на 1 июня произошли взрывы на железной дороге в Курской и Брянской областях.
В результате взрыва в Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, число пострадавших достигло 119. В результате подрыва в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и поездная бригада.
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