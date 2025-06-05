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В Воронежской области остановили несколько поездов из-за повреждения ж/д полотна

Пострадавших нет
Ведомости

На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

По данным главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Причину случившегося выясняют оперативные службы. На месте ЧП находится аварийно-восстановительная бригада Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). Гусев добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

В Telegram-канале ЮЖВД появилось сообщение о временной приостановке движения в связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов. Для координации работы по ликвидации последствий на Юго-Восточной железной дороге работает оперативный штаб.

5 июня «Вести Воронеж» со ссылкой на источник из ж/д сферы писали, что в Воронежской области произошел подрыв железнодорожных путей. Схода вагонов нет. По данным издания, из-за подрывов путей задержали два пассажирских поезда на соседних станциях. На станции «Пухово» был задержан поезд №061М Москва – Нальчик, на станции «Перевальская» – поезд Новороссийск – Екатеринбург.

В ночь на 1 июня в Курской и Брянской областях произошли взрывы на железной дороге. В результате подрыва в Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще 119 пострадали. В результате подрыва в Курской области мост обвалился в ходе движения по нему локомотива, пострадали машинист и два его помощника. Следственный комитет России квалифицировал инцидент как теракты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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