В Воронежской области остановили несколько поездов из-за повреждения ж/д полотна

В Воронежской области остановили несколько поездов из-за повреждения ж/д полотнаПострадавших нет
На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
По данным главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Причину случившегося выясняют оперативные службы. На месте ЧП находится аварийно-восстановительная бригада Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). Гусев добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
В Telegram-канале ЮЖВД появилось сообщение о временной приостановке движения в связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов. Для координации работы по ликвидации последствий на Юго-Восточной железной дороге работает оперативный штаб.
5 июня «Вести Воронеж» со ссылкой на источник из ж/д сферы писали, что в Воронежской области произошел подрыв железнодорожных путей. Схода вагонов нет. По данным издания, из-за подрывов путей задержали два пассажирских поезда на соседних станциях. На станции «Пухово» был задержан поезд №061М Москва – Нальчик, на станции «Перевальская» – поезд Новороссийск – Екатеринбург.
В ночь на 1 июня в Курской и Брянской областях произошли взрывы на железной дороге. В результате подрыва в Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще 119 пострадали. В результате подрыва в Курской области мост обвалился в ходе движения по нему локомотива, пострадали машинист и два его помощника. Следственный комитет России квалифицировал инцидент как теракты.