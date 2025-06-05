В Воронежской области остановили несколько поездов из-за повреждения ж/д полотна

В ночь на 1 июня в Курской и Брянской областях произошли взрывы на железной дороге. В результате подрыва в Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще 119 пострадали. В результате подрыва в Курской области мост обвалился в ходе движения по нему локомотива, пострадали машинист и два его помощника. Следственный комитет России квалифицировал инцидент как теракты.