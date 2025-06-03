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СК признал терактами подрывы мостов в Брянской и Курской областях

В результате атаки Киева погибли семь человек, пострадали 113
Елена Вострикова
Дмитрий Радченко / ТАСС
Дмитрий Радченко / ТАСС

Следственный комитет (СК) России квалифицировал подрывы мостов на железной дороге в Брянской и Курской областях как теракты. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», – пояснила Петренко.

По последним данным, в результате терактов погибли семь человек, пострадали 113, среди них есть дети. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

Следователи уже провели первичные процессуальные действия. Изъяты части взрывных устройств и другие вещественные доказательства, опрошены свидетели, пострадавшие и сотрудники РЖД.

СК при поддержке ФСБ и МВД продолжает расследование. Ведомство намерено установить и привлечь к ответственности как исполнителей, так и организаторов атак.

Мост на брянском железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области обрушился поздно вечером 31 мая. Его обломки упали на пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. К ликвидации последствий были привлечены 180 спасателей, 60 единиц техники, 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф.

Жертвами атаки стали семь человек, более 100 пострадали. В Брянской области объявлен трехдневный траур со 2 по 4 июня. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что семьи погибших получат по 1,5 млн руб., пострадавшие с тяжелыми травмами – по 750 000 руб., с легкими и средними – по 450 000 руб.

Железнодорожное движение на поврежденном участке восстановлено. Однако, по словам Богомаза, на полное восстановление моста потребуется до четырех месяцев с учетом конкурсных процедур.

Через несколько часов после брянской трагедии произошел похожий инцидент в Курской области. Около 3:00 1 июня в Железногорском районе при подрыве железнодорожного моста грузовой поезд рухнул на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два помощника.

Движение по поврежденному участку курской трассы восстановлено 3 июня.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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