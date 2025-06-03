СК признал терактами подрывы мостов в Брянской и Курской областях

Мост на брянском железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области обрушился поздно вечером 31 мая. Его обломки упали на пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. К ликвидации последствий были привлечены 180 спасателей, 60 единиц техники, 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф.