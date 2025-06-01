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Богомаз: семьям погибших при ЧП с поездом выплатят по 1,5 млн рублей

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Близкие погибших при обрушении автомобильного моста на поезд получат выплаты в размере 1,5 млн руб., сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Об этом пишет «РИА Новости».

Люди, которые получили тяжелые травмы, получат по 750 000 руб. Выплаты за средние и легкие травмы составят 450 000 руб., уточнил Богомаз. Он сообщил также, что обрушившийся мост в Выгоничском районе не подлежит восстановлению, на его месте будет возведен новый.

«Вначале нужно его обрушить и полностью разбирать. Будет строиться новый мост протяженностью 42 м, и опоры, <...> 12-метровой ширины», – сказал губернатор (цитата по ТАСС).

Обрушение моста на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино произошло вечером 31 мая в результате подрыва. Мост рухнул на пассажирский поезд № 86 Климов – Москва, погибли семь человек и еще 71 пострадал. В РЖД пообещали выплатить родственникам погибших по 2,2 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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