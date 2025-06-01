Богомаз: семьям погибших при ЧП с поездом выплатят по 1,5 млн рублей

Люди, которые получили тяжелые травмы, получат по 750 000 руб. Выплаты за средние и легкие травмы составят 450 000 руб., уточнил Богомаз. Он сообщил также, что обрушившийся мост в Выгоничском районе не подлежит восстановлению, на его месте будет возведен новый.