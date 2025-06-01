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РЖД выплатит родственникам погибших пассажиров поезда по 2,2 млн рублей

Ведомости

Компания РЖД выплатит по 2,2 млн руб. родственникам пассажиров поезда поезда № 86 Климов – Москва , которые погибли при обрушении на состав автомобильного моста в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.

В компании выразили соболезнования родным и близким жертв происшествия. Там пообещали, что РЖД также организует для семей погибших и пострадавших бесплатный проезд до станции Брянск.

До этого сообщалось, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество РЖД) возместит пассажирам поезда полную стоимость проезда. Пассажиры также могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании «Согаз».

Мост на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области обрушился в 22:50 31 мая. Обломки упали на проходивший под мостом пассажирский поезд, сообщалось о семи погибших и десятках пострадавших. Следственный комитет РФ назвал причиной ЧП подрыв моста и сообщил о передаче уголовного дела в Главное следственное управление СК. На месте обрушения проводятся восстановительные работы, в них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда и другие спасательные службы, сообщили в РЖД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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