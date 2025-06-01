РЖД выплатит родственникам погибших пассажиров поезда по 2,2 млн рублей

Мост на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области обрушился в 22:50 31 мая. Обломки упали на проходивший под мостом пассажирский поезд, сообщалось о семи погибших и десятках пострадавших. Следственный комитет РФ назвал причиной ЧП подрыв моста и сообщил о передаче уголовного дела в Главное следственное управление СК. На месте обрушения проводятся восстановительные работы, в них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда и другие спасательные службы, сообщили в РЖД.