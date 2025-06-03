Движение по трассе в Курской области восстановили после обрушения моста
Движение по участку федеральной трассы в Курской области, где 1 июня обрушился железнодорожный мост, возобновлено. Об этом сообщили в Минтрансе.
По информации министерства, проезд открыт по двум полосам движения для всех видов транспорта, но с максимальной разрешенной скоростью в 30 км/ч.
Врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что дорожники изначально оценивали сроки восстановления проезда в четверо суток. Однако специалистам удалось досрочно разобрать завалы и отремонтировать поврежденное дорожное полотно. Теперь автомобильное движение по трассе Тросна – Калиновка вновь открыто.
Что касается железнодорожного движения, то его восстановление потребует дополнительного времени. Быстрый ремонт моста возможен, но это приведет к снижению высоты конструкции с 4,8 до 3,5 м. Такое решение ограничило бы движение габаритного транспорта.
«Временно железнодорожное сообщение будет идти в объезд, а РЖД оперативно приступит к восстановлению моста в его первоначальном виде», – пояснил глава региона.
Инцидент произошел ночью 1 июня на 48-м км трассы Тросна – Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива. Часть состава рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Возник пожар тепловоза. Хинштейн сообщал, что в результате происшествия пострадали трое сотрудников поездной бригады.
По предварительным данным СК, причиной обрушения моста стал его подрыв. Это был второй похожий инцидент за сутки: в Брянской области обрушение моста привело к крушению пассажирского поезда и гибели семи человек.