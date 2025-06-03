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Движение по трассе в Курской области восстановили после обрушения моста

Ведомости

Движение по участку федеральной трассы в Курской области, где 1 июня обрушился железнодорожный мост, возобновлено. Об этом сообщили в Минтрансе.

По информации министерства, проезд открыт по двум полосам движения для всех видов транспорта, но с максимальной разрешенной скоростью в 30 км/ч.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что дорожники изначально оценивали сроки восстановления проезда в четверо суток. Однако специалистам удалось досрочно разобрать завалы и отремонтировать поврежденное дорожное полотно. Теперь автомобильное движение по трассе Тросна – Калиновка вновь открыто.

Что касается железнодорожного движения, то его восстановление потребует дополнительного времени. Быстрый ремонт моста возможен, но это приведет к снижению высоты конструкции с 4,8 до 3,5 м. Такое решение ограничило бы движение габаритного транспорта.

«Временно железнодорожное сообщение будет идти в объезд, а РЖД оперативно приступит к восстановлению моста в его первоначальном виде», – пояснил глава региона.

Инцидент произошел ночью 1 июня на 48-м км трассы Тросна – Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива. Часть состава рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Возник пожар тепловоза. Хинштейн сообщал, что в результате происшествия пострадали трое сотрудников поездной бригады.

По предварительным данным СК, причиной обрушения моста стал его подрыв. Это был второй похожий инцидент за сутки: в Брянской области обрушение моста привело к крушению пассажирского поезда и гибели семи человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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