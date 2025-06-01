Газета
Телеграм
Главная / Общество /

СК: мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрывов

Оба происшествия будут расследовать в Главном следственном управлении СК
Полина Худякова
Telegram-канал Александра Хинштейна
Telegram-канал Александра Хинштейна

Обрушение конструкции автомобильного моста в Брянской области произошло в результате подрыва, по аналогичной причине обрушился мост в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела по фактам происшествий в Главное следственное управление СК.

Мост на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области обрушился в 22:50 31 мая, напомнили в СК. Обломки упали на проходивший под мостом пассажирский поезд, сообщалось о семи погибших и десятках пострадавших.

Через несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в другом приграничном регионе: в Железногорском районе Курской области 1 июня около 3:00 проходящий грузовой состав упал на автомобильную дорогу. По данным СК, в результате пострадали машинист тепловоза и два его помощника.

Сейчас на местах происшествия работают сотрудники СК. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.

Из-за обрушения моста в Брянской области, как стало известно ранее, сошел с рельсов поезд № 86. Он следовал по маршруту Климов – Москва. Губернатор региона Александр Богомаз назвал подрыв моста причиной ЧП. В Курской области обрушение моста произошло во время движения грузового локомотива, часть поезда рухнула вниз на автодорогу. Губернатор региона Александр Хинштейн уточнил, что инцидент случился на 48-м км трассы Тросна – Калиновка Железногорского района.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных