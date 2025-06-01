СК: мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрывов

Из-за обрушения моста в Брянской области, как стало известно ранее, сошел с рельсов поезд № 86. Он следовал по маршруту Климов – Москва. Губернатор региона Александр Богомаз назвал подрыв моста причиной ЧП. В Курской области обрушение моста произошло во время движения грузового локомотива, часть поезда рухнула вниз на автодорогу. Губернатор региона Александр Хинштейн уточнил, что инцидент случился на 48-м км трассы Тросна – Калиновка Железногорского района.