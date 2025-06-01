СК: мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрывов

СК: мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрывовОба происшествия будут расследовать в Главном следственном управлении СК
Обрушение конструкции автомобильного моста в Брянской области произошло в результате подрыва, по аналогичной причине обрушился мост в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела по фактам происшествий в Главное следственное управление СК.
Мост на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области обрушился в 22:50 31 мая, напомнили в СК. Обломки упали на проходивший под мостом пассажирский поезд, сообщалось о семи погибших и десятках пострадавших.
Через несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в другом приграничном регионе: в Железногорском районе Курской области 1 июня около 3:00 проходящий грузовой состав упал на автомобильную дорогу. По данным СК, в результате пострадали машинист тепловоза и два его помощника.
Сейчас на местах происшествия работают сотрудники СК. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.
Из-за обрушения моста в Брянской области, как стало известно ранее, сошел с рельсов поезд № 86. Он следовал по маршруту Климов – Москва. Губернатор региона Александр Богомаз назвал подрыв моста причиной ЧП. В Курской области обрушение моста произошло во время движения грузового локомотива, часть поезда рухнула вниз на автодорогу. Губернатор региона Александр Хинштейн уточнил, что инцидент случился на 48-м км трассы Тросна – Калиновка Железногорского района.