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Брянский губернатор назвал причиной ЧП с поездом подрыв моста

Ведомости

Обрушение моста на поезд в Брянской области произошло из-за подрыва. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в эфире «Россия-24».

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда Климов – Москва, в котором было 388 пассажиров», – сказал Богомаз (цитата по ТАСС).

Поезд № 86, следовавший по маршруту Климов – Москва, сошел с рельсов из-за обрушения на него автомобильного моста 31 мая в 22:44. По данным на 08:30, семеро погибших, 66 пострадали. Доступ на мост закрыт, спасатели продолжают проверку конструкций. СК РФ устанавливает обстоятельства инцидента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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