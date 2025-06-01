Брянский губернатор назвал причиной ЧП с поездом подрыв моста
Обрушение моста на поезд в Брянской области произошло из-за подрыва. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в эфире «Россия-24».
«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда Климов – Москва, в котором было 388 пассажиров», – сказал Богомаз (цитата по ТАСС).
Поезд № 86, следовавший по маршруту Климов – Москва, сошел с рельсов из-за обрушения на него автомобильного моста 31 мая в 22:44. По данным на 08:30, семеро погибших, 66 пострадали. Доступ на мост закрыт, спасатели продолжают проверку конструкций. СК РФ устанавливает обстоятельства инцидента.