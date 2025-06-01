Что известно об обрушении моста на рельсы в Брянской области

В Выгоничском районе Брянской области ночью произошло обрушение автомобильного моста на железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. В результате ДТП с участием машин и пассажирского поезда, по данным на 07:30, семеро погибших, 66 пострадали.