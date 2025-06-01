Что известно об обрушении моста на рельсы в Брянской области

Что известно об обрушении моста на рельсы в Брянской областиВ результате происшествия семеро погибло, 66 пострадавших
В Выгоничском районе Брянской области ночью произошло обрушение автомобильного моста на железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. В результате ДТП с участием машин и пассажирского поезда, по данным на 07:30, семеро погибших, 66 пострадали.
В РЖД уточнили, что поезд №86, следовавший по маршруту «Климов – Москва», сошел с рельсов в 22:44 на перегоне Пильшино – Выгоничи.
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. В больницы направлены 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22 человека. Одного ребенка санавиация доставит в Москву, уточнил Богомаз.
Ночью на месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, 180 спасателей МЧС и 60 единиц техники, в том числе краны, а также световые башни.
Спасатели МЧС России обследовали пострадавшие вагоны и локомотив поезда. «Основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей», – сообщили в региональном МЧС. Пассажиры поезда доставлены на вокзал Брянска, они будут отправлены сформированным составом в Москву.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, в результате которого обломки моста упали на проходивший под ним поезд. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ на месте происшествия проводит комплекс следственных действий.
На 08:00 доступ на мост закрыт, спасатели продолжают проверку конструкций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур.