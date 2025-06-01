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Что известно об обрушении моста на рельсы в Брянской области

В результате происшествия семеро погибло, 66 пострадавших
Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Выгоничском районе Брянской области ночью произошло обрушение автомобильного моста на железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. В результате ДТП с участием машин и пассажирского поезда, по данным на 07:30, семеро погибших, 66 пострадали. 

  • В РЖД уточнили, что поезд  №86, следовавший по маршруту «Климов – Москва», сошел с рельсов в 22:44 на перегоне Пильшино – Выгоничи.

  • Трое пострадавших находятся  в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. В больницы направлены 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22 человека. Одного ребенка санавиация доставит в Москву, уточнил Богомаз.

  • Ночью на месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, 180 спасателей МЧС и 60 единиц техники, в том числе краны, а также световые башни.

  • Спасатели МЧС России обследовали  пострадавшие вагоны и локомотив поезда. «Основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей», – сообщили в региональном МЧС. Пассажиры поезда доставлены на вокзал Брянска, они будут отправлены сформированным составом в Москву.

  • Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, в результате которого обломки моста упали на проходивший под ним поезд. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ на месте происшествия проводит комплекс следственных действий.

  • На 08:00 доступ на мост закрыт, спасатели продолжают проверку конструкций. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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