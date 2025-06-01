В Курской области под грузовым локомотивом обрушился мост

В РЖД уточнили, что сход с рельсов тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда произошел в 02:21 на однопутном перегоне «Остапово – Михайловский Рудник». «На движение поездов дальнего следования ситуация не влияет», – сообщили в пресс-службе.