В Курской области под грузовым локомотивом обрушился мост

В Курской области под грузовым локомотивом обрушился мостАвтодорогу под мостом перекрыли, бригаду машинистов доставили в больницу
Ночью в Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, часть поезда рухнула вниз на автодорогу. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Инцидент случился на 48 км трассы «Тросна-Калиновка» Железногорского района.
«Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», – написал Хинштейн в Telegram-канале.
У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.
Власти перекрыли автодорогу под мостом, организован объезд.
Ночью в Брянской области мост обрушился на рельсы во время движения пассажирского состава. В результате происшествия семеро погибло, 66 пострадавших.