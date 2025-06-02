Движение поездов в Брянской области возобновлено после аварии
Движение поездов на участке железной дороги в Брянской области, где в результате подрыва обрушился мост, восстановлено. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Глава региона подчеркнул, что железнодорожные пути были расчищены менее чем за сутки. При этом на восстановление моста и дорожного сообщения при проведении всех конкурсных процедур уйдет от 3,5 до 4 месяцев. Если же на федеральном уровне будет решено определить подрядчика без торгов, то работы займут 1,5-2 месяца.
Мост в Брянской области был взорван в ночь на 1 июня, конструкция рухнула на пассажирский поезд. Погибли семь человек, еще 97 – пострадали. В регионе со 2 по 4 июня объявлен траур. Близкие погибших получат выплаты в размере 1,5 млн руб., а тяжело пострадавшие – по 750 000 руб., сообщал Богомаз. Выплаты за средние и легкие травмы составят 450 000 руб.
Тогда же в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива. Пострадали машинист и члены его команды. В Следственном комитете заявили, что оба инцидента произошли в результате подрывов.