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Движение поездов в Брянской области возобновлено после аварии

Ведомости

Движение поездов на участке железной дороги в Брянской области, где в результате подрыва обрушился мост, восстановлено. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что железнодорожные пути были расчищены менее чем за сутки. При этом на восстановление моста и дорожного сообщения при проведении всех конкурсных процедур уйдет от 3,5 до 4 месяцев. Если же на федеральном уровне будет решено определить подрядчика без торгов, то работы займут 1,5-2 месяца.

Мост в Брянской области был взорван в ночь на 1 июня, конструкция рухнула на пассажирский поезд. Погибли семь человек, еще 97 – пострадали. В регионе со 2 по 4 июня объявлен траур. Близкие погибших получат выплаты в размере 1,5 млн руб., а тяжело пострадавшие – по 750 000 руб., сообщал Богомаз. Выплаты за средние и легкие травмы составят 450 000 руб.

Тогда же в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива. Пострадали машинист и члены его команды. В Следственном комитете заявили, что оба инцидента произошли в результате подрывов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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