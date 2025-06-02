Движение поездов в Брянской области возобновлено после аварии

Глава региона подчеркнул, что железнодорожные пути были расчищены менее чем за сутки. При этом на восстановление моста и дорожного сообщения при проведении всех конкурсных процедур уйдет от 3,5 до 4 месяцев. Если же на федеральном уровне будет решено определить подрядчика без торгов, то работы займут 1,5-2 месяца.