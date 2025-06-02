Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 104

В ночь на 1 июня были взорваны мосты в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд. Губернатор региона Александр Богомаз объявил траур со 2 по 4 июня. Он сообщил, что близкие погибших получат выплаты в размере 1,5 млн руб. Люди с тяжелыми травмами получат по 750 000 руб. Выплаты за средние и легкие травмы составят 450 000 руб.