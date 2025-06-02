Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 104
Количество пострадавших в результате обрушения моста на рельсы в Брянской области увеличилось до 104 человек, из них семь погибли. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Собеседник агентства добавил, что в больницах после происшествия находятся 64 человека, в том числе четверо детей.
В ночь на 1 июня были взорваны мосты в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд. Губернатор региона Александр Богомаз объявил траур со 2 по 4 июня. Он сообщил, что близкие погибших получат выплаты в размере 1,5 млн руб. Люди с тяжелыми травмами получат по 750 000 руб. Выплаты за средние и легкие травмы составят 450 000 руб.
В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива. В результате пострадали машинист и члены его команды.
Кремль сообщал, что президент РФ Владимир Путин всю ночь получал по линии ФСБ и МЧС доклады о том, что произошло с поездами. Главное следственное управление СК РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина приняло к производству уголовные дела о подрывах в Брянской и Курской областях. Эти происшествия квалифицировали как террористический акт.