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Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 104

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Количество пострадавших в результате обрушения моста на рельсы в Брянской области увеличилось до 104 человек, из них семь погибли. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства добавил, что в больницах после происшествия находятся 64 человека, в том числе четверо детей.

В ночь на 1 июня были взорваны мосты в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкция упала на пассажирский поезд. Губернатор региона Александр Богомаз объявил траур со 2 по 4 июня. Он сообщил, что близкие погибших получат выплаты в размере 1,5 млн руб. Люди с тяжелыми травмами получат по 750 000 руб. Выплаты за средние и легкие травмы составят 450 000 руб.

В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива. В результате пострадали машинист и члены его команды.

Кремль сообщал, что президент РФ Владимир Путин всю ночь получал по линии ФСБ и МЧС доклады о том, что произошло с поездами. Главное следственное управление СК РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина приняло к производству уголовные дела о подрывах в Брянской и Курской областях. Эти происшествия квалифицировали как террористический акт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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