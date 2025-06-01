Путин в течение ночи получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях

Из-за обрушения моста в Брянской области, как стало известно ранее, вечером 31 мая сошел с рельсов поезд № 86. Он следовал по маршруту Климов – Москва. Губернатор региона Александр Богомаз назвал подрыв моста причиной ЧП. В результате погибли семь человек, еще десятки пострадали. В Курской области обрушение моста произошло ночью 1 июня во время движения грузового локомотива, часть поезда рухнула вниз на автодорогу. Позднее в СК также назвали причиной произошедшего подрывы мостов.