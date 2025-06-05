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В Воронежской области повреждена железная дорога

Схода вагонов нет, движение поездов остановлено
Ведомости

В Воронежской области произошел подрыв железнодорожных путей. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на источник из ж/д сферы.

Схода вагонов и пострадавших нет, повреждение на путях заметил машинист. Сейчас движение поездов с одной стороны остановлено.

В 11:06 мск губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что машинист одного из поездом заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна на участке на юге Воронежской области. Пострадавших нет.

Причина повреждения пока неизвестна, ее устанавливают оперативные службы. На месте находится аварийно-восстановительная бригада Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Это не первый подрыв железнодорожных путей за последнюю неделю. В ночь на 1 июня произошли взрывы на железной дороге в Курской и Брянской областях.

В результате взрыва в Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, число пострадавших достигло 119. В результате подрыва в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и поездная бригада.

Следственный комитет (СК) России признал инциденты терактами, обвинив в их организации спецслужбы Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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