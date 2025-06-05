В Воронежской области повреждена железная дорога

В Воронежской области повреждена железная дорогаСхода вагонов нет, движение поездов остановлено
В Воронежской области произошел подрыв железнодорожных путей. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на источник из ж/д сферы.
Схода вагонов и пострадавших нет, повреждение на путях заметил машинист. Сейчас движение поездов с одной стороны остановлено.
В 11:06 мск губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что машинист одного из поездом заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна на участке на юге Воронежской области. Пострадавших нет.
Причина повреждения пока неизвестна, ее устанавливают оперативные службы. На месте находится аварийно-восстановительная бригада Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Это не первый подрыв железнодорожных путей за последнюю неделю. В ночь на 1 июня произошли взрывы на железной дороге в Курской и Брянской областях.
В результате взрыва в Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, число пострадавших достигло 119. В результате подрыва в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и поездная бригада.
Следственный комитет (СК) России признал инциденты терактами, обвинив в их организации спецслужбы Украины.