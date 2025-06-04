Ущерб от атак 1 июня в Курской и Брянской областях составил более 1 млрд рублей
Ущерб от трех атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской и Брянской областях 1 июня составил более 1 млрд руб. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином.
В ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в Курской и Брянской областях. В последней конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, число пострадавших достигло 118. В регионе был объявлен траур со 2 по 4 июня.
В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада. Врио губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что целью Киева стало запугивание граждан, однако это «врагу не удастся».
В тот же день Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты беспилотников были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их удалось потушить. Пострадавших среди военных и гражданского персонала нет.