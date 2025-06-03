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Хинштейн назвал целью подрывов мостов запугивание людей

Ведомости

Подрывы мостов на железной дороге в Брянской и Курской областях были сделаны для того, чтобы запугать гражданское население. но Киеву это не удастся. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Ничего из этого врагу не удастся! Во все времена наш народ преодолевал любые трудности вместе – плечом к плечу, не отступая ни на шаг», – подчеркнул Хинштейн.

По его словам, таким бесчеловечным преступлениям нет и не может быть оправдания. Все, кто причастен к ним, обязательно ответят за содеянное, заверил врио главы региона.

В ночь на 1 июня были подорваны мосты в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд. В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива. По последним данным, в результате произошедшего погибли семь человек, пострадали 113, среди них есть дети. Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил траур со 2 по 4 июня.

3 июня Следственный комитет (СК) РФ квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракты. Следователи провели первичные процессуальные действия. Изъяты части взрывных устройств и другие вещественные доказательства, опрошены свидетели, пострадавшие и сотрудники РЖД. Ведомство при поддержке ФСБ России и МВД продолжает расследование. СК собирается установить и привлечь к ответственности исполнителей и организаторов атак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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