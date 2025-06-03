Хинштейн назвал целью подрывов мостов запугивание людей
Подрывы мостов на железной дороге в Брянской и Курской областях были сделаны для того, чтобы запугать гражданское население. но Киеву это не удастся. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Ничего из этого врагу не удастся! Во все времена наш народ преодолевал любые трудности вместе – плечом к плечу, не отступая ни на шаг», – подчеркнул Хинштейн.
По его словам, таким бесчеловечным преступлениям нет и не может быть оправдания. Все, кто причастен к ним, обязательно ответят за содеянное, заверил врио главы региона.
В ночь на 1 июня были подорваны мосты в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд. В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива. По последним данным, в результате произошедшего погибли семь человек, пострадали 113, среди них есть дети. Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил траур со 2 по 4 июня.
3 июня Следственный комитет (СК) РФ квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракты. Следователи провели первичные процессуальные действия. Изъяты части взрывных устройств и другие вещественные доказательства, опрошены свидетели, пострадавшие и сотрудники РЖД. Ведомство при поддержке ФСБ России и МВД продолжает расследование. СК собирается установить и привлечь к ответственности исполнителей и организаторов атак.