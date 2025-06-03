Хинштейн назвал целью подрывов мостов запугивание людей

В ночь на 1 июня были подорваны мосты в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд. В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива. По последним данным, в результате произошедшего погибли семь человек, пострадали 113, среди них есть дети. Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил траур со 2 по 4 июня.