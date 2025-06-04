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Бастрыкин рассказал Путину, как Украина подорвала мосты под Курском и Брянском

Ущерб от терактов составил более 1 млрд рублей
Максим Цуланов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выступил с докладом президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с подрывами мостов в Курской и Брянской областях в ходе совещания с правительством. Он заявил, что все теракты были спланированы украинскими спецслужбами.

В Брянской области были подорваны три самодельных взрывных устройства (СВУ), пострадали 122 человека. В Курской области были подорваны пять СВУ.

Общий размер причиненного в результате терактов ущерба, по предварительным оценкам, составляет более 1 млрд руб. 

Бастрыкин сообщил, что все теракты были организованы украинскими спецслужбами. СК намерен установить всех исполнителей и организаторов терактов. 

В районе деревни Микишево Брянской области из схрона изъяли 13 кг пластида и блоки управления украинского производства. Взрывчатка была снабжена пластичным веществом иностранного производства. Ее мощность около 15 кг в тротиловом эквиваленте. Также на перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области обнаружены два несработавших взрывных устройства.

Подрыв железнодорожных мостов в Курской и Брянской областях произошли в ночь с 31 мая на 1 июня. В результате взрыва в Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, число пострадавших достигло 118. В регионе был объявлен траур со 2 по 4 июня.

В результате подрыва в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и поездная бригада. 

3 июня СК признал терактами подрывы мостов в регионах. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что исполнители действовали по указанию Киева.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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