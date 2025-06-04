Бастрыкин рассказал Путину, как Украина подорвала мосты под Курском и Брянском

Бастрыкин рассказал Путину, как Украина подорвала мосты под Курском и БрянскомУщерб от терактов составил более 1 млрд рублей
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выступил с докладом президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с подрывами мостов в Курской и Брянской областях в ходе совещания с правительством. Он заявил, что все теракты были спланированы украинскими спецслужбами.
В Брянской области были подорваны три самодельных взрывных устройства (СВУ), пострадали 122 человека. В Курской области были подорваны пять СВУ.
Общий размер причиненного в результате терактов ущерба, по предварительным оценкам, составляет более 1 млрд руб.
Бастрыкин сообщил, что все теракты были организованы украинскими спецслужбами. СК намерен установить всех исполнителей и организаторов терактов.
В районе деревни Микишево Брянской области из схрона изъяли 13 кг пластида и блоки управления украинского производства. Взрывчатка была снабжена пластичным веществом иностранного производства. Ее мощность около 15 кг в тротиловом эквиваленте. Также на перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области обнаружены два несработавших взрывных устройства.
Подрыв железнодорожных мостов в Курской и Брянской областях произошли в ночь с 31 мая на 1 июня. В результате взрыва в Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, число пострадавших достигло 118. В регионе был объявлен траур со 2 по 4 июня.
В результате подрыва в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и поездная бригада.
3 июня СК признал терактами подрывы мостов в регионах. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что исполнители действовали по указанию Киева.