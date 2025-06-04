Бастрыкин рассказал Путину, как Украина подорвала мосты под Курском и Брянском

Подрыв железнодорожных мостов в Курской и Брянской областях произошли в ночь с 31 мая на 1 июня. В результате взрыва в Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, число пострадавших достигло 118. В регионе был объявлен траур со 2 по 4 июня.