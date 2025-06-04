Рябков: Россия проявила выдержку после атак Киева перед переговорами в Стамбуле
Российская сторона проявила максимальную выдержку после атак со стороны Украины на железнодорожные пути и аэродромы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле. Такое мнение выразил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе пресс-конференции, посвященной проведению форума «Примаковские чтения». Его слова передает ТАСС.
Он также предположил, что эти атаки Киева были призваны «торпедировать» вторые российско-украинские переговоры.
В ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в Курской и Брянской областях. В последней конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, число пострадавших достигло 118. В регионе был объявлен траур со 2 по 4 июня.
В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада. Врио губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что целью Киева стало запугивание граждан, однако это «врагу не удастся».
В тот же день Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты беспилотников были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их удалось потушить. Пострадавших среди военных и гражданского персонала нет.
2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, в рамках которого российская делегация передала Киеву свой вариант меморандума. Его подписание может привести в дальнейшем к заключению мирного договора. Также было достигнуто соглашение об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет и передаче Киеву 6000 тел погибших. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что это произойдет в ближайшее время.