Рябков: Россия проявила выдержку после атак Киева перед переговорами в Стамбуле

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, в рамках которого российская делегация передала Киеву свой вариант меморандума. Его подписание может привести в дальнейшем к заключению мирного договора. Также было достигнуто соглашение об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет и передаче Киеву 6000 тел погибших. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что это произойдет в ближайшее время.