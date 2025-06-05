Что известно о подрыве железной дороги в Воронежской области

Около 11:00 мск появились первые сообщения о ЧП в СМИ и Telegram-каналах. «Вести Воронеж» сообщили о подрыве со ссылкой на источник из ж/д сферы. Отмечалось, что пострадавших нет, стороны остановлено движение поездов. Указывалось также, что на место выехали спецслужбы. Примерно в это же время Telegram-канал Mash сообщил, что, по его данным, инцидент произошел около 9:30. Позже Mash добавил, что предварительная причина случившегося – техническая авария.