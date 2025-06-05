Что известно о подрыве железной дороги в Воронежской области

Что известно о подрыве железной дороги в Воронежской областиФСБ может возбудить дело о теракте
Утром 5 июня на юге Воронежской области было подорвано железнодорожное полотно. Инцидент произошел на 725 км между станциями Евдаково и Сагуны. Обошлось без пострадавших, задержаны более 20 поездов задержаны. «Ведомости» собрали информацию о том, что известно о происшествии на данный момент.
Что произошло
Около 11:00 мск появились первые сообщения о ЧП в СМИ и Telegram-каналах. «Вести Воронеж» сообщили о подрыве со ссылкой на источник из ж/д сферы. Отмечалось, что пострадавших нет, стороны остановлено движение поездов. Указывалось также, что на место выехали спецслужбы. Примерно в это же время Telegram-канал Mash сообщил, что, по его данным, инцидент произошел около 9:30. Позже Mash добавил, что предварительная причина случившегося – техническая авария.
В 11:06 губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об остановке нескольких поездов на участке железной дороги на юге региона. По его словам, один из машинистов обратил внимание на «незначительное повреждение полотна». Глава региона подтвердил отсутствие пострадавших и заверил, что оперативные службы уже устанавливают причину ЧП. В ЮВЖД сообщили о временной приостановке движения.
В 11:19 Telegram-канал Shot сообщил, что, предварительно, на железнодорожных путях рядом с местом взрыва найдено несколько самодельных взрывных устройств (СВУ).
Днем ФСБ России объявила, что железнодорожные пути повреждены в результате подрыва. Взрыв произошел непосредственно перед прохождением поезда. По мнению ведомства, есть все основания возбуждения уголовного дела о теракте (ст. 205 УК РФ). Отмечалось, что трагедии удалось избежать благодаря действиям поездной бригады и машиниста, применивших экстренное торможение.
Какие последствия у ЧП
По данным Федеральной пассажирской компании (ФПК) на 13:09, на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд. Большинство из них курсируют между разными городами страны и курортами Краснодарского края. В ФПК пообещали, что обеспечат питанием пассажиров поездов, задерживающихся на четыре часа и более.
Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что на 13.00 в пути задерживаются пять поездов, следовавших в Крым и из Крыма.
Теракты в других регионах
Менее недели назад были совершены подрывы на железнодорожной инфраструктуре в Курской и Брянской областях. В Брянской области был подорван автомобильный мост: конструкция обрушилась на пассажирский поезд, что привело к гибели семи человек. Еще 119 человек получили травмы. В Курской области в результате подрыва мост обвалился во время движения по нему локомотива. Пострадали машинист и поездная бригада.
Следственный комитет (СК) России признал инциденты терактами. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сочла очевидным, что исполнители действовали по указанию киевского режима.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие решений о подрыве мостов в Курской и Брянской областях было невозможно без высшего политического уровня.