Песков: решения о подрыве мостов не могли быть приняты без Зеленского
Без высшего политического уровня принятие решений о подрыве мостов в Курской и Брянской областях было невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь, безусловно, без высшего политического уровня принятие таких решений невозможно. Это очевидно, и вряд ли здесь что-то может вызывать сомнения», – сказал он.
Подрывы мостов в регионах произошли в ночь с 31 мая на 1 июня. В результате взрыва в Брянской области был поврежден пассажирский поезд – погибли семь человек, число пострадавших достигло 119. При подрыве в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и поездная бригада.
Российские власти обвинили в организации подрывов Украину. Следственный комитет (СК) России признал инциденты терактами. Как рассказал президенту РФ Владимиру Путину председатель СК Александр Бастрыкин, в Брянской области были подорваны три самодельных взрывных устройства (СВУ), в Курской области – пять СВУ.
Также на перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области обнаружены два несработавших взрывных устройства. По оценкам СК, общий размер причиненного в результате терактов ущерба, по предварительным оценкам, составляет более 1 млрд руб.