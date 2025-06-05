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Песков: решения о подрыве мостов не могли быть приняты без Зеленского

Ведомости

Без высшего политического уровня принятие решений о подрыве мостов в Курской и Брянской областях было невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь, безусловно, без высшего политического уровня принятие таких решений невозможно. Это очевидно, и вряд ли здесь что-то может вызывать сомнения», – сказал он.

Подрывы мостов в регионах произошли в ночь с 31 мая на 1 июня. В результате взрыва в Брянской области был поврежден пассажирский поезд – погибли семь человек, число пострадавших достигло 119. При подрыве в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и поездная бригада.

Российские власти обвинили в организации подрывов Украину. Следственный комитет (СК) России признал инциденты терактами. Как рассказал президенту РФ Владимиру Путину председатель СК Александр Бастрыкин, в Брянской области были подорваны три самодельных взрывных устройства (СВУ), в Курской области – пять СВУ.

Также на перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области обнаружены два несработавших взрывных устройства. По оценкам СК, общий размер причиненного в результате терактов ущерба, по предварительным оценкам, составляет более 1 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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