Песков: решения о подрыве мостов не могли быть приняты без Зеленского

Подрывы мостов в регионах произошли в ночь с 31 мая на 1 июня. В результате взрыва в Брянской области был поврежден пассажирский поезд – погибли семь человек, число пострадавших достигло 119. При подрыве в Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и поездная бригада.