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Путин: о чем говорить с теми, кто делает ставку на терроризм

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с Киевом не о чем разговаривать, поскольку Украина делает ставку на терроризм. Об этом он сообщил в ходе совещания с кабмином.

Глава государства напомнил, что недавно Украина и ее союзники стремились к стратегическому поражению России на поле боя. Сейчас же, на фоне огромных потерь, они пытаются «запугать» Россию, организовывая террористические акты. В то же время Киев предлагает приостановить боевые действия на 30 или на 60 дней, отметил президент РФ.

«О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм?» – заявил Путин.

По мнению президента, украинскую сторону не стоит «поощрять», предоставляя передышку в боевых действиях. Он считает, что она может быть использована для предоставления Киеву большого объема западного оружия. Также Украина может воспользоваться перерывом для продолжения насильственной мобилизации граждан и подготовки других террористических актов, заключил Путин.

В ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в Курской и Брянской областях. В последней конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, число пострадавших достигло 118. В регионе был объявлен траур со 2 по 4 июня.

В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада.

В тот же день Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты беспилотников были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их удалось потушить. Пострадавших среди военных и гражданского персонала нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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