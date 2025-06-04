Путин: о чем говорить с теми, кто делает ставку на терроризм
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с Киевом не о чем разговаривать, поскольку Украина делает ставку на терроризм. Об этом он сообщил в ходе совещания с кабмином.
Глава государства напомнил, что недавно Украина и ее союзники стремились к стратегическому поражению России на поле боя. Сейчас же, на фоне огромных потерь, они пытаются «запугать» Россию, организовывая террористические акты. В то же время Киев предлагает приостановить боевые действия на 30 или на 60 дней, отметил президент РФ.
«О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм?» – заявил Путин.
По мнению президента, украинскую сторону не стоит «поощрять», предоставляя передышку в боевых действиях. Он считает, что она может быть использована для предоставления Киеву большого объема западного оружия. Также Украина может воспользоваться перерывом для продолжения насильственной мобилизации граждан и подготовки других террористических актов, заключил Путин.
В ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в Курской и Брянской областях. В последней конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, число пострадавших достигло 118. В регионе был объявлен траур со 2 по 4 июня.
В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада.
В тот же день Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты беспилотников были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их удалось потушить. Пострадавших среди военных и гражданского персонала нет.