Путин: решения о подрыве мостов принимались на Украине на политическом уровне

Путин: решения о подрыве мостов принимались на Украине на политическом уровнеПрезидент назвал теракты под Брянском и Курском целенаправленным ударом по гражданским
Президент Владимир Путин прокомментировал подрыв мостов в Курской и Брянской областях. Он заявил, что решение об этих терактах принималось Украиной на политическом уровне.
«Решения об этих терактах принимались на Украине на политическом уровне. Нелегитимный режим перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов» – сказал президент. Он назвал подрывы мостов целенаправленным ударом по гражданскому населению и добавил, что «и без того нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию».
Президент напомнил, что еще совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении России на поле боя. Но, по словам Путина, сегодня, на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения и пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов. И в то же время они просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне.
«Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами», – заявил президент.
Глава страны отметил, что передышки в боевых действиях могут быть использованы для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях.
А вот очередной отказ украинских властей от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям Путина не удивляет. По его словам, это убеждает, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен.
«Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают. Но мы еще с некоторыми коллегами обсудим все нюансы этого дела и поговорим и с министром национального дела, и с представителями силового блока на ближайшем заседании Совета безопасности», – пояснил Путин.
В ходе совещания президента с членами правительства глава переговорной делегации с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский доложил Путину о достигнутых в Стамбуле договоренностях с Украиной. По его данным, крупнейший обмен пленными пройдет 7–9 июня.