Путин: решения о подрыве мостов принимались на Украине на политическом уровне

«Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают. Но мы еще с некоторыми коллегами обсудим все нюансы этого дела и поговорим и с министром национального дела, и с представителями силового блока на ближайшем заседании Совета безопасности», – пояснил Путин.