Мединский доложил Путину о достигнутых в Стамбуле договоренностях с Украиной

Стороны договорились о самом большом обмене пленными. Он должен пройти 7, 8 и 9 июня. Также он сказал, что российская сторона готова в одностороннем порядке передать 6000 тел погибших украинских военнослужащих. Мединский отметил, что у Киева могут находиться тела погибших российских бойцов, но их намного меньше. Россия готова будет их принять. В целом РФ наладила с Украиной контакт по гуманитарным вопросам, относительно других тем «мяч на стороне Киева», отметил Мединский.