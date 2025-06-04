Мединский доложил Путину о достигнутых в Стамбуле договоренностях с Украиной

Мединский доложил Путину о достигнутых в Стамбуле договоренностях с УкраинойКрупнейший обмен пленными по формуле «1200 на 1200» пройдет 7–9 июня
Глава переговорной делегации с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский доложил главе государства Владимиру Путину, что украинской стороне на встрече в Стамбуле был передан российский меморандум. Он рассказал об этом в ходе совещания с кабмином.
Мединский также рассказал, что Москва, в свою очередь, получила меморандум Киева. По словам помощника президента, он был сосредоточен на предложении перемирия.
Стороны договорились о самом большом обмене пленными. Он должен пройти 7, 8 и 9 июня. Также он сказал, что российская сторона готова в одностороннем порядке передать 6000 тел погибших украинских военнослужащих. Мединский отметил, что у Киева могут находиться тела погибших российских бойцов, но их намного меньше. Россия готова будет их принять. В целом РФ наладила с Украиной контакт по гуманитарным вопросам, относительно других тем «мяч на стороне Киева», отметил Мединский.
Киев предложил российской стороне начать прекращение огня с 30- или 60-дневного перемирия для подготовки встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Российская сторона ответила на это тем, что для встречи лидеров стран необходима надлежащая подготовка. Мединский подчеркнул, что такова позиция Путина, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренности, а принимать окончательные решения по заранее согласованным проектам.
Мединский также рассказал, что первоначально украинская делегация поддержала идею о временных прекращениях огня на отдельных участках фронта. Однако потом Владимир Зеленский это отверг.
2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, в рамках которого российская делегация передала Киеву свой вариант меморандума.