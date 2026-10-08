Володин предложил считать вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством

Сейчас уголовная ответственность за незаконный вывод средств за границу предусмотрена, в частности, ст. 193 и 193.1 УК РФ – за уклонение от репатриации денежных средств и перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. При этом выводом средств за рубеж могут сопровождаться и другие экономические преступления, включая мошенничество, хищение и легализацию преступных доходов, отметил Володин.