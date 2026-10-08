Володин предложил считать вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством
Вывод денежных средств за рубеж при совершении экономических преступлений следует считать отягчающим обстоятельством, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Сейчас уголовная ответственность за незаконный вывод средств за границу предусмотрена, в частности, ст. 193 и 193.1 УК РФ – за уклонение от репатриации денежных средств и перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов. При этом выводом средств за рубеж могут сопровождаться и другие экономические преступления, включая мошенничество, хищение и легализацию преступных доходов, отметил Володин.
«Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был отягчающим обстоятельством», – заявил председатель Госдумы.
30 сентября Банк России сообщил, что объем подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж в первом полугодии сократился на 35% и составил 5,5 млрд руб. Общий объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу средств за границу за этот период снизился с 32 млрд до 20,9 млрд руб.
17 августа Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил основателя «Рольфа» Сергея Петрова к девяти годам колонии по делу о выводе за рубеж около 4 млрд руб. Его признали виновным в проведении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.