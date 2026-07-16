Ермолаев обвинил украинскую разведку в попытке покушения на него
Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины могут быть причастны к покушению на него в Монако. Его заявление опубликовано в письме, переданном французской газете Nice-Matin через его адвокатов.
«На основании элементов расследования, которые были нам предоставлены, мы убеждены, что действующие офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины напрямую вовлечены в эту попытку убийства», – говорится в послании.
По словам бизнесмена, речь может идти не только об исполнителях и организаторах атаки, но и о сотрудниках разведки, связанных с нынешним или бывшим руководством ведомства. Ермолаев подчеркнул, что его обвинения направлены не против Украины и украинского народа, а касаются возможных действий отдельных представителей государственных структур.
Бизнесмен также сообщил, что его семья серьезно пострадала в результате взрыва: его жена получила тяжелые травмы с необратимыми последствиями, у сына ожоги и переломы, а сам он находится в реанимации. Ермолаев назвал произошедшее «попыткой убийства», а не предупреждением, заявив, что «выживание семьи стало чудом».
Вечером 29 июня у входа в жилой дом на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в Монако прогремел взрыв. Злоумышленник оставил у подъезда рюкзак со взрывным устройством, начиненным болтами и дробью, и привел его в действие дистанционно в тот момент, когда люди заходили внутрь. Пострадали три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его гражданская супруга Анна Насобина и 13-летний сын Ермолаева.
Главной подозреваемой в организации покушения была объявлена 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Уроженка Луганской области, с марта 2022 г. она жила в Германии как беженка. Интерпол объявил ее в розыск по «красному» уведомлению. По данным следствия, Березовская замаскировалась под мужчину, выследила семью, оставила взрывчатку и скрылась на арендованном автомобиле через Италию в Германию. Немецкая полиция провела обыск в ее квартире в районе Майн-Таунус и изъяла автомобиль.