Ермолаев обвинил украинскую разведку в попытке покушения на него

Главной подозреваемой в организации покушения была объявлена 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Уроженка Луганской области, с марта 2022 г. она жила в Германии как беженка. Интерпол объявил ее в розыск по «красному» уведомлению. По данным следствия, Березовская замаскировалась под мужчину, выследила семью, оставила взрывчатку и скрылась на арендованном автомобиле через Италию в Германию. Немецкая полиция провела обыск в ее квартире в районе Майн-Таунус и изъяла автомобиль.