Гражданку Украины подозревают в покушении на олигарха Ермолаева в Монако
Украинка Анастасия Березовская 1987 г. р. подозревается в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева, следует из базы данных Интерпола.
У подозреваемой есть татуировка на правой руке от плеча до локтя. Интерпол указал, что девушка знает немецкий язык. В карточке также прикреплена ее фотография.
3 июля радио RTL со ссылкой на прокуратуру Монако сообщило, что следователи установили личность подозреваемого в покушении на Ермолаева. По данным надзорного ведомства, был получен ордер на арест предполагаемого исполнителя, готовился красный ордер Интерпола.
30 июня газета Le Figaro со ссылкой на источники писала, что приоритетной в расследовании покушения является версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ). Издание напомнило, что бизнесмен отказался от украинского гражданства, а также подпал под персональные санкции со стороны Киева.
Теракт произошел вечером 29 июня в центре Монако на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла. Сообщалось о взрыве, в результате чего пострадали три человека, они находятся в тяжелом состоянии. Неизвестный оставил на месте происшествия рюкзак и скрылся. Ермолаев получил ожоги и был ранен осколками бомбы, заложенной перед его домом. Сопровождавшая его женщина лишилась обеих ног при взрыве, в больнице ей провели ампутацию.