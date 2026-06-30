Что известно о теракте в Монако

Что известно о теракте в МонакоПо данным СМИ, целью был украинский олигарх Вадим Ермолаев
Вечером 29 июня в центре Монако на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла произошел взрыв бомбы, заложенной в жилом доме. По данным Le Figaro, пострадали три человека, двое из них тяжело ранены. Зарубежная пресса пишет, что целью атаки был украинский олигарх Вадим Ермолаев. Перед инцидентом камеры зафиксировали неизвестного мужчину, оставившего рюкзак и скрывшегося. «Ведомости» собрали информацию, известную о теракте к этому часу.
Все пострадавшие – члены одной украинской семьи, пишет Le Figaro. Родители в возрасте 50-60 лет находятся в критическом состоянии. 13-летний подросток также получил серьезные травмы. Глава правительства Монако Кристоф Мирман не подтвердил гражданство раненых, но, по данным BFMTV и других зарубежных СМИ, среди жертв теракта – украинский олигарх Вадим Ермолаев, входящий в число самых богатых людей Украины «благодаря состоянию, нажитому на спиртных напитках или недвижимости».
По информации Nice Matin, Ермолаев пострадал от ожогов и был ранен осколками бомбы, заложенной перед его домом. Сопровождавшая его женщина лишилась обеих ног при взрыве, в больнице ей провели ампутацию.
Князь Монако Альбер II осудил теракт, ставший первым в истории страны. По его словам, этот взрыв стал «потрясением для всего монегасского сообщества». На границе с княжеством усилены меры безопасности.
CNN пишет, что власти Монако объявили в розыск человека, который пересек границу с Францией после взрыва. По данным Associated Press, по записям с камер выследили мужчину, который бежал во французский Босолей, находящийся на границе с Монако. Для преследования подозреваемого были задействованы около 40 французских солдат и два вертолета. Князь Альбер II заявил, что «все соответствующие государственные службы в настоящее время мобилизованы и работают в тесном сотрудничестве с французскими властями».
В 2015 г. Ермолаев занимал 24-е место в списке самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2021 г. Forbes поместил его на 45-ю строчку. В 2019 г. Ермолаев отказался от украинского гражданства в пользу кипрского паспорта. В 2023 г. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против Ермолаева санкции за его «тесное сотрудничество» с Россией. Согласно сообщениям в СМИ, эти санкции связаны с выбором мультимиллионера продолжить свою деятельность по торговле алкоголем в Крыму, который вошел в состав РФ.