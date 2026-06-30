Князь Монако осудил первый в истории страны теракт
Князь Альбер II осудил первый в истории страны теракт. Это следует из заявления княжеского дворца Монако.
«Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества», – говорится в заявлении на странице княжеского дворца в Instagram
Теракт произошел вечером 29 июня в центре Монако на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла. В результате взрыва пострадали три человека, они находятся в тяжелом состоянии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который оставил на месте происшествия рюкзак и скрылся.
Одним из пострадавших может быть украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который является гражданином Кипра, передавал BFMTV. На Украине против него введены санкции. Глава правительства Монако Кристоф Мирман не стал подтверждать гражданство пострадавших при взрыве.