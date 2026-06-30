Князь Монако осудил первый в истории страны теракт

Одним из пострадавших может быть украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который является гражданином Кипра, передавал BFMTV. На Украине против него введены санкции. Глава правительства Монако Кристоф Мирман не стал подтверждать гражданство пострадавших при взрыве.