Три человека пострадали в результате взрыва в Монако
Вечером 29 июня в центре Монако на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла произошел взрыв, сообщает Le Figaro со ссылкой на полицию. По предварительным данным, пострадали три человека, двое из них получили серьезные ранения.
Незадолго до взрыва камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который оставил на месте происшествия рюкзак и скрылся. Подозреваемый, предположительно, направился в сторону соседнего города Босолей.
По данным издания, все трое пострадавших – члены одной украинской семьи. Оба родителя в возрасте 50/60 лет, один из которых «потенциально может быть украинским олигархом», находятся в крайне тяжелом состоянии, опасном для жизни, 13-летний подросток тоже получил серьезные ранения.
Прокуратура Монако уточнила, что на контрольно-пропускном пункте Ла-Тюрби на границе с княжеством были введены усиленные меры безопасности.