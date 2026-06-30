Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN334+4,54%CNY Бирж.11,37-1,04%IMOEX2 349,81+2,81%RTSI952,03+1,89%RGBI114,01+0,83%RGBITR758,3+0,91%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Три человека пострадали в результате взрыва в Монако

Ведомости

Вечером 29 июня в центре Монако на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла произошел взрыв, сообщает Le Figaro со ссылкой на полицию. По предварительным данным, пострадали три человека, двое из них получили серьезные ранения.

Незадолго до взрыва камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который оставил на месте происшествия рюкзак и скрылся. Подозреваемый, предположительно, направился в сторону соседнего города Босолей.

По данным издания, все трое пострадавших – члены одной украинской семьи. Оба родителя в возрасте 50/60 лет, один из которых «потенциально может быть украинским олигархом», находятся в крайне тяжелом состоянии, опасном для жизни, 13-летний подросток тоже получил серьезные ранения.

Прокуратура Монако уточнила, что на контрольно-пропускном пункте Ла-Тюрби на границе с княжеством были введены усиленные меры безопасности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь