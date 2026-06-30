Три человека пострадали в результате взрыва в Монако

По данным издания, все трое пострадавших – члены одной украинской семьи. Оба родителя в возрасте 50/60 лет, один из которых «потенциально может быть украинским олигархом», находятся в крайне тяжелом состоянии, опасном для жизни, 13-летний подросток тоже получил серьезные ранения.