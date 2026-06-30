Следствие считает приоритетной версию о причастности СБУ ко взрыву в Монако
Версию о причастности службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на украинского бизнесмена Владимира Ермолаева в Монако рассматривают в приоритетном порядке в рамках расследования, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на ряд источников.
По данным издания, Ермолаев отказался от украинского гражданства и подпал под персональные санкции со стороны Киева. Действия СБУ скорее походят на предупреждение, чем на попытку убийства, отметили собеседники газеты.
Теракт произошел вечером 29 июня в центре Монако на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла. В результате взрыва пострадали три человека, они находятся в тяжелом состоянии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который оставил на месте происшествия рюкзак и скрылся.
По информации Nice Matin, Ермолаев пострадал от ожогов и был ранен осколками бомбы, заложенной перед его домом. Сопровождавшая его женщина лишилась обеих ног при взрыве, в больнице ей провели ампутацию.
В 2015 г. Ермолаев занимал 24-е место в списке самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2021 г. Forbes поместил его на 45-ю строчку. В 2019 г. Ермолаев отказался от украинского гражданства в пользу кипрского паспорта. В 2023 г. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против Ермолаева санкции за его «тесное сотрудничество» с Россией. Согласно сообщениям в СМИ, эти санкции связаны с выбором мультимиллионера продолжить свою деятельность по торговле алкоголем в Крыму, который вошел в состав РФ.