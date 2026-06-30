Следствие считает приоритетной версию о причастности СБУ ко взрыву в Монако

В 2015 г. Ермолаев занимал 24-е место в списке самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2021 г. Forbes поместил его на 45-ю строчку. В 2019 г. Ермолаев отказался от украинского гражданства в пользу кипрского паспорта. В 2023 г. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против Ермолаева санкции за его «тесное сотрудничество» с Россией. Согласно сообщениям в СМИ, эти санкции связаны с выбором мультимиллионера продолжить свою деятельность по торговле алкоголем в Крыму, который вошел в состав РФ.