Следователи установили личность исполнителя покушения на олигарха Ермолаева
Следователи установили личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщило радио RTL со ссылкой на прокуратуру княжества.
По данным надзорного ведомства, был получен ордер на арест предполагаемого исполнителя, имя которого не раскрывается. Кроме того, готовится красный ордер Интерпола.
1 июля News.MC сообщал, что власти Монако задержали иностранного гражданина, который подозревался в покушении. При этом через несколько часов меру пресечения отменили, возможного злоумышленника отпустили.
30 июня газета Le Figaro со ссылкой на источники сообщала, что версию о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на Ермолаева в Монако рассматривали в приоритетном порядке в рамках расследования. Издание напомнило, что бизнесмен отказался от украинского гражданства, а также подпал под персональные санкции со стороны Киева.
Теракт произошел вечером 29 июня в центре Монако на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла. Сообщалось о взрыве, в результате чего пострадали три человека, они находятся в тяжелом состоянии. Неизвестный оставил на месте происшествия рюкзак и скрылся. Ермолаев получил ожоги и был ранен осколками бомбы, заложенной перед его домом. Сопровождавшая его женщина лишилась обеих ног при взрыве, в больнице ей провели ампутацию.