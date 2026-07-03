Следователи установили личность исполнителя покушения на олигарха Ермолаева

Теракт произошел вечером 29 июня в центре Монако на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла. Сообщалось о взрыве, в результате чего пострадали три человека, они находятся в тяжелом состоянии. Неизвестный оставил на месте происшествия рюкзак и скрылся. Ермолаев получил ожоги и был ранен осколками бомбы, заложенной перед его домом. Сопровождавшая его женщина лишилась обеих ног при взрыве, в больнице ей провели ампутацию.