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Задержанного по делу о покушении на олигарха Ермолаева отпустили из полиции

Ведомости

Власти Монако задержали иностранного гражданина в рамках расследования покушения на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева, однако спустя несколько часов отменили меру пресечения и отпустили его. Об этом сообщил News.MC.

По информации прокуратуры, задержание состоялось утром 1 июля на территории Монако. Иностранца поместили под стражу для проведения необходимых следственных действий и проверки его возможной причастности к расследуемому делу.

30 июня газета Le Figaro со ссылкой на ряд источников сообщала, что версию о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на Ермолаева в Монако рассматривали в приоритетном порядке в рамках расследования. По данным издания, бизнесмен отказался от украинского гражданства и подпал под персональные санкции со стороны Киева. Действия СБУ скорее походят на предупреждение, чем на попытку убийства, отметили собеседники газеты.

Теракт произошел вечером 29 июня в центре Монако на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла. В результате взрыва пострадали три человека, они находятся в тяжелом состоянии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который оставил на месте происшествия рюкзак и скрылся. По информации Nice Matin, Ермолаев пострадал от ожогов и был ранен осколками бомбы, заложенной перед его домом. Сопровождавшая его женщина лишилась обеих ног при взрыве, в больнице ей провели ампутацию.

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