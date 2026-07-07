Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако
Тело женщины, которую подозревают в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, нашли под Киевом. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники.
По данным издания, по подозрению в убийстве Березовской уже задержаны два человека. Один из них – действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Второй – бывший сотрудник правоохранительных органов.
Украинская интернет-газета «Страна» отмечает, что убийство Березовской может быть попыткой «замести следы» со стороны организаторов теракта в Монако. Задержание действующих и бывших сотрудников украинских силовых структур, по мнению авторов издания, может активизировать версию о причастности украинских властей к покушению на Ермолаева. Эта версия уже появлялась в европейских СМИ. Теоретически через задержанных можно выйти на заказчиков, однако неизвестно, будет ли украинское следствие активно работать в этом направлении.
Вечером 29 июня у входа в жилой дом на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в Монако прогремел взрыв. Злоумышленник оставил у подъезда рюкзак со взрывным устройством, начиненным болтами и дробью, и привел его в действие дистанционно в тот момент, когда люди заходили внутрь. Пострадали три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его гражданская супруга Анна Насобина и 13-летний сын Ермолаева. Бизнесмен получил тяжелые ожоги и несколько дней провел в коме, к 4 июля он пришел в сознание. Состояние Насобиной оценивается как критическое: ей ампутировали обе ноги, есть риск потери зрения, слуха и реч . Жизни ребенка, по данным властей, ничего не угрожает.
Главной подозреваемой в организации покушения была объявлена 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Уроженка Луганской области, с марта 2022 г. она жила в Германии как беженка. Интерпол объявил ее в розыск по «красному» уведомлению. По данным следствия, Березовская замаскировалась под мужчину, выследила семью, оставила взрывчатку и скрылась на арендованном автомобиле через Италию в Германию . Немецкая полиция провела обыск в ее квартире в районе Майн-Таунус и изъяла автомобиль.
По делу задерживались двое мужчин, однако их отпустили за отсутствием улик. Следствие полагает, что подозреваемая действовала не одна.
Европейские СМИ называют приоритетной версию о причастности к покушению Службы безопасности Украины. По данным Le Figaro, атака могла быть «предупреждением» бизнесмену. В качестве возможного мотива называется намерение Ермолаева выступить в Европарламенте с разоблачениями о коррупции на Украине. Другая версия – криминальные разборки внутри сети мошеннических кол-центров в Днепропетровске. Ермолаев, отказавшийся от украинского гражданства в 2019 г., с 2023 г. находится под санкциями Киева.