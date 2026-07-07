Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако

Вечером 29 июня у входа в жилой дом на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в Монако прогремел взрыв. Злоумышленник оставил у подъезда рюкзак со взрывным устройством, начиненным болтами и дробью, и привел его в действие дистанционно в тот момент, когда люди заходили внутрь. Пострадали три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его гражданская супруга Анна Насобина и 13-летний сын Ермолаева. Бизнесмен получил тяжелые ожоги и несколько дней провел в коме, к 4 июля он пришел в сознание. Состояние Насобиной оценивается как критическое: ей ампутировали обе ноги, есть риск потери зрения, слуха и реч . Жизни ребенка, по данным властей, ничего не угрожает.