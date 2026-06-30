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Главная / Политика /

Мэр французского Фрежюса связал взрыв в Монако с властями Украины

Ведомости

Мэр французского города Фрежюс Дэвид Рахлин прокомментировал покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, предположив, что за нападением могут стоять украинские власти. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

Рахлин написал, что, по предварительным данным, целью нападения стал украинский олигарх, который дистанцировался от Зеленского и киевских властей. «Неужели киевский режим вышел из-под контроля, если он таким образом нацеливается на граждан, отказывающихся подчиняться его приказам?» – написал Рахлин.

Вечером 29 июня в центре Монако на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла произошел взрыв самодельного взрывного устройства, заложенного у жилого дома. По данным Le Figaro, пострадали три человека, двое из которых получили тяжелые ранения.

По информации зарубежных СМИ, целью нападения мог быть украинский бизнесмен Ермолаев. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который незадолго до взрыва оставил на месте происшествия рюкзак и скрылся. Как пишет Le Figaro, все пострадавшие являются членами одной украинской семьи. Мужчина и женщина в возрасте 50–60 лет находятся в критическом состоянии, серьезные травмы также получил 13-летний подросток. По данным Nice Matin, бизнесмен получил ожоги и осколочные ранения. Сопровождавшая его женщина лишилась обеих ног в результате взрыва, после чего ей была проведена ампутация.

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