Мэр французского Фрежюса связал взрыв в Монако с властями Украины

По информации зарубежных СМИ, целью нападения мог быть украинский бизнесмен Ермолаев. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который незадолго до взрыва оставил на месте происшествия рюкзак и скрылся. Как пишет Le Figaro, все пострадавшие являются членами одной украинской семьи. Мужчина и женщина в возрасте 50–60 лет находятся в критическом состоянии, серьезные травмы также получил 13-летний подросток. По данным Nice Matin, бизнесмен получил ожоги и осколочные ранения. Сопровождавшая его женщина лишилась обеих ног в результате взрыва, после чего ей была проведена ампутация.