ВТБ раскрыл детали сделки с RWB

ВТБ в рамках сделки с Wildberries и Russ (RWB) приобретает миноритарный пакет во всех финтех-активах группы – не только обозначенные уже 5% в «Вайлдберриз банке», но и в других «цифровых, диджитальных и околофинансовых проектах экосистемы», сказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он напомнил, что во всех этих активах банк сможет в дальнейшем увеличить долю, но она останется миноритарной.