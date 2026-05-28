ВТБ раскрыл детали сделки с RWB

ВТБ раскрыл детали сделки с RWBБанк купит миноритарный пакет во всех финтех-активах группы
ВТБ в рамках сделки с Wildberries и Russ (RWB) приобретает миноритарный пакет во всех финтех-активах группы – не только обозначенные уже 5% в «Вайлдберриз банке», но и в других «цифровых, диджитальных и околофинансовых проектах экосистемы», сказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он напомнил, что во всех этих активах банк сможет в дальнейшем увеличить долю, но она останется миноритарной.
Именно поэтому, по словам Пьянова, на эти цели набсовет ВТБ предложил провести столь большую допэмиссию, лимит которой превышает 540 млрд руб. Часть денег пойдет на финансирование покупки, часть – на обеспечение «новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB», сказал Пьянов.
ВТБ не ведет переговоров о «чем-то подобном» с другими банками маркетплейсов – Ozon и «Яндекса», сказал Пьянов.
ВТБ хотел бы убедить инвесторов в экономической целесообразности сделки с RWB, в том, что допэмиссия не размывает доли текущих акционеров, а дает дополнительную экономическую мощность, сказал Пьянов. Дополнительный выпуск акций направлен не на поддержание нормативов достаточности капитала, а является инвестицией в развитие бизнеса — приобретение актива, который будет генерировать возврат на инвестиции более 30% (в полтора раза выше органической доходности группы), подчеркнул он.
По расчетам ВТБ, партнерство с RWB незначительно повлияет на прибыль текущего года, более выраженный эффект будет в 2027 г., говорил Пьянов в эфире радио РБК 27 мая. Также банк планирует ежегодно расти и достичь триллионной прибыли.
Ключевая выгода для ВТБ – доступ к базе 80 млн новых клиентов Wildberries и возможность использовать рекламную инфраструктуру RWB для продвижения банковских продуктов, отмечал Пьянов. «30 млн активных клиентов [самого ВТБ] плюс 80 млн активных клиентов – это огромное, сложно копируемое конкурентное преимущество в розничном бизнесе», – сказал Пьянов.
ВТБ заранее объявил цену размещения – 87 руб. за бумагу. Это сигнал рынку о наличии пула якорных институциональных инвесторов, готовых участвовать в допэмиссии по заявленной цене, сказал Пьянов. По срокам ВТБ целится в «раннюю осень».
Банк может разместить до 6,3 млрд ценных бумаг, что эквивалентно примерно 49% от уставного капитала банка. Таким образом, ВТБ может привлечь более 547 млрд руб. По итогам SPO доля государства в капитале банка сохранится на уровне выше 50%, сообщал ВТБ 25 мая. Итоговое решение акционеры примут на общем собрании 30 июня.
Максимальный объем допэмиссии без учета преимущественных прав (4,7 млрд акций) предполагает размытие акционерного капитала на 36%, а также сокращение доли государства с 74,5 до 54–55%, считают аналитики Альфа-банка. В то же время рынок может снова начать оценивать вероятность возвращения ВТБ к распределению 50% прибыли в качестве дивидендов, что в расчете на увеличенное количество акций будет соответствовать размеру выплат 18,4 руб. на акцию и доходность около 23%.
Предправления ВТБ Андрей Костин отметил 25 мая, что банк не обязательно разместит весь объем допэмиссии, а Пьянов говорил об использовании минимум половины заявленного лимита.
В подготовке статьи участвовал Михаил Спиридонов