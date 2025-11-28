Росгвардия рассказала, как будет служить рэпер Macan
Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Феликса Дзержинского для прохождения военной службы про призыву, сообщается в Telegram-канале Федеральной службы войск национальной гвардии (РФ).
Во время службы в Росгвардии Косолапов будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона.
В ближайшее время он пройдет курс молодого бойца – физическую, огневую и специальную подготовку.
В войсках правопорядка проходили срочную службу губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава «Сбербанка» Герман Греф, актеры Андрей Чубченко и Антон Макарский, рассказали в Росгвардии.
17 октября стало известно, что Косолапов отправится для прохождения срочной службы. Артист рассказал, что в последнее время было множество неправдивых инфо-вбросов, которые, по его словам, желтыми СМИ были выдуманы на ходу. Он заявил, что никуда не уезжал и скрываться не собирался.