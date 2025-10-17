Газета
Рэпер Macan 28 ноября уйдет на службу в армию

Ведомости

Рэпер Андрей Косолапов, выступающий под сценическим именем Macan, сообщил, что 28 ноября отправится на прохождение срочной службы в армии.

Артист рассказал, что в последнее время было множество неправдивых инфо-вбросов, которые, по его словам, желтыми СМИ были выдуманы на ходу.

«Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», – заявил он в видеосообщении в своем Telegram-канале.

6 октября Macan сообщал, что получил повестку и намерен пройти военную службу. Однако 15 октября в СМИ появились сообщения, что музыкант не явился на сборный пункт на Угрешской улице в Москве.

Macan входит в число популярных исполнителей России на музыкальных платформах. В сентябре 2022 г. его песня «Останься образом» вошла в топ-15 хитов по версии «Афиша Daily», а в 2023 г. «VK Музыка» присвоила ему звание «Артист года».

