Рэпер Macan 28 ноября уйдет на службу в армию
Рэпер Андрей Косолапов, выступающий под сценическим именем Macan, сообщил, что 28 ноября отправится на прохождение срочной службы в армии.
Артист рассказал, что в последнее время было множество неправдивых инфо-вбросов, которые, по его словам, желтыми СМИ были выдуманы на ходу.
«Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», – заявил он в видеосообщении в своем Telegram-канале.
Macan входит в число популярных исполнителей России на музыкальных платформах. В сентябре 2022 г. его песня «Останься образом» вошла в топ-15 хитов по версии «Афиша Daily», а в 2023 г. «VK Музыка» присвоила ему звание «Артист года».