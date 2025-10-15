«РИА Новости»: рэпер Macan не явился в военкомат

Macan несколько лет подряд попадает в топ артистов России по версии музыкальных стримингов. В сентябре 2022 г. его песня «Останься образом» была включена в топ-15 хитов по версии Афиша Daily, в 2023 г. «VK Музыка» присвоила ему награду в премии «Артист года». В июне творчество рэпера вошло в топ по прослушиваниям среди выпускников школы по версии «VK Музыки».