«РИА Новости»: рэпер Macan не явился в военкомат

Ведомости

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов) не явился на сборный пункт 15 октября. Об этом пишет «РИА Новости».

Сборный пункт военкомата находится на Угрешской улице в Москве.

6 октября рэпер сообщил, что получил повестку и намерен пройти службу в армии.

Macan несколько лет подряд попадает в топ артистов России по версии музыкальных стримингов. В сентябре 2022 г. его песня «Останься образом» была включена в топ-15 хитов по версии Афиша Daily, в 2023 г. «VK Музыка» присвоила ему награду в премии «Артист года». В июне творчество рэпера вошло в топ по прослушиваниям среди выпускников школы по версии «VK Музыки».

Согласно указу президента РФ этого года, в армию будут призваны граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. Планируется призвать 135 000 человек в период с 1 октября по 31 декабря 2025 г.

