Рэпер Macan заявил, что пойдет служить в армию

Macan является популярным российским исполнителем. В сентябре 2022 г. его песня «Останься образом» была включена в топ-15 хитов по версии Афиша Daily. В декабре того же года Macan выпустил новый студийный альбом – «12», собравший более 15 млн прослушиваний на платформе «VK Музыка», а позже он там же был признан артистом года. В декабре 2023 г. «VK Музыка» вновь признала Macan артистом года, а его альбом «12» признан альбомом года.