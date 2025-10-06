Газета
Главная / Общество /

Рэпер Macan заявил, что пойдет служить в армию

Ведомости

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов) получил повестку и заявил, что пройдет службу в армии. Об этом он сообщил в соцсети Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», – написал рэпер.

Macan является популярным российским исполнителем. В сентябре 2022 г. его песня «Останься образом» была включена в топ-15 хитов по версии Афиша Daily. В декабре того же года Macan выпустил новый студийный альбом – «12», собравший более 15 млн прослушиваний на платформе «VK Музыка», а позже он там же был признан артистом года. В декабре 2023 г. «VK Музыка» вновь признала Macan артистом года, а его альбом «12» признан альбомом года.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении очередного призыва граждан на военную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2025 г. Согласно указу, в армию будут призваны граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. Планируется призвать 135 000 человек.

