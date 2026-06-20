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АТОР: пострадавшие из-за утечки хлора в турецком отеле россияне продолжили отдых

Ведомости

Россияне, пострадавшие при утечке хлора в отеле Турции, продолжили свой отдых. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «РИА Новости».

«Уже спустя два часа все следы утечки были ликвидированы, туристы продолжают свой отдых», – рассказали в АТОР.

20 июня стало известно, что 25 туристов пострадали в результате утечки хлора в одном из отелей Антальи. Telegram-канал Shot сообщил, что среди пострадавших могут быть пятеро россиян. Генконсульство РФ после этого заявило, что не получало обращений от россиян на фоне публикаций об отравлении хлором.

В сентябре 2025 г. «несколько десятков» туристов отравились в пятизвездочном отеле Dosinia Luxury Resort в Кемере. В частности, как писали СМИ, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу после появления симптомов кишечной инфекции. Тогда Роспотребнадзор затребовал у Турции данные из-за сообщений об отравлении россиян.

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