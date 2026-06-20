АТОР: пострадавшие из-за утечки хлора в турецком отеле россияне продолжили отдых

20 июня стало известно, что 25 туристов пострадали в результате утечки хлора в одном из отелей Антальи. Telegram-канал Shot сообщил, что среди пострадавших могут быть пятеро россиян. Генконсульство РФ после этого заявило, что не получало обращений от россиян на фоне публикаций об отравлении хлором.