АТОР: пострадавшие из-за утечки хлора в турецком отеле россияне продолжили отдых
Россияне, пострадавшие при утечке хлора в отеле Турции, продолжили свой отдых. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «РИА Новости».
«Уже спустя два часа все следы утечки были ликвидированы, туристы продолжают свой отдых», – рассказали в АТОР.
20 июня стало известно, что 25 туристов пострадали в результате утечки хлора в одном из отелей Антальи. Telegram-канал Shot сообщил, что среди пострадавших могут быть пятеро россиян. Генконсульство РФ после этого заявило, что не получало обращений от россиян на фоне публикаций об отравлении хлором.
В сентябре 2025 г. «несколько десятков» туристов отравились в пятизвездочном отеле Dosinia Luxury Resort в Кемере. В частности, как писали СМИ, двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу после появления симптомов кишечной инфекции. Тогда Роспотребнадзор затребовал у Турции данные из-за сообщений об отравлении россиян.