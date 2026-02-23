В Мексике при столкновениях с наркокартелями погибли 27 силовиков
После операции по задержанию лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, преступные группы совершили 27 нападений на представителей власти, шесть из которых произошли в штате Халиско. В результате погибли 25 сотрудников национальной гвардии, один работник пенитенциарной службы и один представитель прокуратуры штата. Об этом заявил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуш в ходе пресс-конференции, передает «РИА Новости».
Кроме того, по словам министра, после операции, когда был ликвидирован Сервантес, преступники организовали 85 блокад федеральных трасс в 11 штатах, поджигали автомобили и атаковали объекты инфраструктуры. В ходе беспорядков были задержаны 70 человек. По официальным данным, со стороны преступных группировок погибли 30 человек.
Арфуш отметил, что к концу воскресенья все блокады на дорогах были ликвидированы. Координационный центр, включающий армию, флот и национальную гвардию, продолжает работу.
The Guardian 23 февраля писала, что после ликвидации главы картеля «Новое поколение Халиско» в Мексике начались массовые беспорядки. Сразу после сообщения о гибели наркобарона в нескольких регионах страны начались поджоги автомобилей, вооруженные люди перекрывали автомагистрали. Так называемые «наркоблокпосты» из горящих машин и автобусов были зафиксированы как минимум в восьми штатах, включая Халиско, Гуанахуато, Мичоакан и Герреро.
Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщало, что в результате беспорядков в Мексике погибло не менее 14 человек. Власти штатов Халиско, Мичоакан и Гуанахуато подтвердили, что среди жертв семеро военнослужащих национальной гвардии.