В Мексике при столкновениях с наркокартелями погибли 27 силовиков

После операции по задержанию лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, преступные группы совершили 27 нападений на представителей власти, шесть из которых произошли в штате Халиско. В результате погибли 25 сотрудников национальной гвардии, один работник пенитенциарной службы и один представитель прокуратуры штата. Об этом заявил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуш в ходе пресс-конференции, передает «РИА Новости».