Не менее 14 человек погибли в результате беспорядков в Мексике
В результате беспорядков, вспыхнувших в Мексике после гибели лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, погибло не менее 14 человек Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.
Власти штатов Халиско, Мичоакан и Гуанахуато подтвердили, что среди жертв семеро военнослужащих национальной гвардии.
О начале протестов в Мексике The Guardian писала 23 февраля. По данным газеты, сразу после сообщения о гибели наркобарона в нескольких регионах страны начались поджоги автомобилей, вооруженные люди перекрывали автомагистрали. Так называемые «наркоблокпосты» из горящих машин и автобусов были зафиксированы как минимум в восьми штатах, включая Халиско, Гуанахуато, Мичоакан и Герреро.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что Гвадалахара и штат Халиско в Мексике, которые охватили беспорядки, почти не посещают российские туристы. Этот промышленный регион расположен вдали от побережья и основных исторических памятников. При этом, по оценкам АТОР, сейчас в Мексике находится менее 3000 россиян, большинство из которых приехали не с туристическими целями. Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой прекратилось в 2022 г. Немногочисленные туристы добираются до страны с пересадками.