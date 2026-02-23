Не менее 14 человек погибли в результате беспорядков в Мексике

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что Гвадалахара и штат Халиско в Мексике, которые охватили беспорядки, почти не посещают российские туристы. Этот промышленный регион расположен вдали от побережья и основных исторических памятников. При этом, по оценкам АТОР, сейчас в Мексике находится менее 3000 россиян, большинство из которых приехали не с туристическими целями. Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой прекратилось в 2022 г. Немногочисленные туристы добираются до страны с пересадками.