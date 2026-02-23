АТОР: туристы из РФ почти не посещают мексиканский штат, где убили наркобарона

При этом, по оценкам АТОР, сейчас в Мексике находится менее 3000 россиян, большинство из которых приехали не с туристическими целями. Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой прекратилось в 2022 г. Немногочисленные туристы добираются до страны с пересадками.