АТОР: туристы из РФ почти не посещают мексиканский штат, где убили наркобарона
Гвадалахара и штат Халиско в Мексике, которые охватили беспорядки, почти не посещают российские туристы. Этот промышленный регион расположен вдали от побережья и основных исторических памятников. Об этом сообщил Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Гвадалахара включена лишь в немногие авторские туры по Мексике, предлагаемые российскими туроператорами. Вместе с этим, по данным АТОР, в последнее время продаж таких туров не было и в городе нет российских путешественников.
При этом, по оценкам АТОР, сейчас в Мексике находится менее 3000 россиян, большинство из которых приехали не с туристическими целями. Прямое авиасообщение между Россией и Мексикой прекратилось в 2022 г. Немногочисленные туристы добираются до страны с пересадками.
The Guardian 23 февраля писала, что после ликвидации главы картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Рубена Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, в Мексике начались массовые беспорядки. Сразу после сообщения о гибели наркобарона в нескольких регионах страны начались поджоги автомобилей, вооруженные люди перекрывали автомагистрали. Так называемые «наркоблокпосты» из горящих машин и автобусов были зафиксированы как минимум в восьми штатах, включая Халиско, Гуанахуато, Мичоакан и Герреро.