Минобороны взаимодействует со следствием по делу директора парка «Патриот»
Минобороны России тесно взаимодействует со следственными органами и оказывает максимальное содействие для расследования уголовного дела в отношении генерального директора подведомственного ФГАУ «Центральный парк "Патриот"» Игоря Васильева, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом в министерстве сообщили в ответ на запрос РБК.
«Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности Минобороны», – заявили в ведомстве.
Парк «Патриот» был открыт в 2015 г. в подмосковной Кубинке по инициативе тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу. Там располагается техника всех видов и родов войск, включая экспериментальные и единичные экземпляры, а также тематические экспозиции и полоса препятствий. Там также проходят различные мероприятия, в том числе форумы.
Васильев в 2004–2010 гг. представлял Республику Коми в Совете Федерации, затем с 2010 по 2013 г. работал аудитором Счетной палаты, а с 2013 по 2016 г. возглавлял Росреестр. С 2016 по 2022 г. он был губернатором Кировской области (до сентября 2017 г. – в статусе врио), ушел в отставку по собственному желанию. По данным ТАСС, Васильев стал директором парка «Патриот» в январе 2026 г.
Прежний куратор «Патриота» – бывший замминистра обороны генерал армии Павел Попов – был обвинен в хищениях при строительстве объектов парка. 10 апреля суд приговорил Попова к 19 годам колонии строгого режима.