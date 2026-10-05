Минобороны взаимодействует со следствием по делу директора парка «Патриот»

Васильев в 2004–2010 гг. представлял Республику Коми в Совете Федерации, затем с 2010 по 2013 г. работал аудитором Счетной палаты, а с 2013 по 2016 г. возглавлял Росреестр. С 2016 по 2022 г. он был губернатором Кировской области (до сентября 2017 г. – в статусе врио), ушел в отставку по собственному желанию. По данным ТАСС, Васильев стал директором парка «Патриот» в январе 2026 г.