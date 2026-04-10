Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Экс-замминистра обороны Попова приговорили к 19 годам колонии

Суд признал его виновным в получении взяток и мошенничестве
Ведомости

235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова к 19 годам колонии строгого режима за взятки и мошенничество, сообщило «РИА Новости».

Попов участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО по состоянию здоровья. Агентство пишет, что ему даже разрешили слушать судью сидя.

Его признали виновным в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Прокурор требовал назначить наказание в виде 22 лет колонии.

Генерал Попов получил взятку в виде автомобиля Lexus

Общество

Генерала задержали в августе 2024 г. В Минобороны он отвечал за инновационное развитие, но после его ухода на эту позицию никто назначен не был. Как писали «Ведомости», фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и военного технополиса «Эра» на Кубани.

Экс-замминистра вместе с замначальника главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым похитили многомиллионную сумму из бюджета за 2022-2024 гг. Они использовали ложную документацию о якобы выполненных работах по строительству в парке.

Кроме того, в период с 2014 по 2024 г. Попов предоставлял покровительство гендиректору ОАО «Бамстройпуть». За это он получил взятку общей суммой в 45 млн руб. По версии следствия, обвиняемый также занимался незаконным трудоустройством и увольнением работников «Патриота», причинив государству ущерб на сумму более 8 млн руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её