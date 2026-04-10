Экс-замминистра обороны Попова приговорили к 19 годам колонии

Экс-замминистра обороны Попова приговорили к 19 годам колонииСуд признал его виновным в получении взяток и мошенничестве
235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова к 19 годам колонии строгого режима за взятки и мошенничество, сообщило «РИА Новости».
Попов участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО по состоянию здоровья. Агентство пишет, что ему даже разрешили слушать судью сидя.
Его признали виновным в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Прокурор требовал назначить наказание в виде 22 лет колонии.
Генерала задержали в августе 2024 г. В Минобороны он отвечал за инновационное развитие, но после его ухода на эту позицию никто назначен не был. Как писали «Ведомости», фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и военного технополиса «Эра» на Кубани.
Экс-замминистра вместе с замначальника главного управления инновационного развития Владимиром Шестеровым и директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым похитили многомиллионную сумму из бюджета за 2022-2024 гг. Они использовали ложную документацию о якобы выполненных работах по строительству в парке.
Кроме того, в период с 2014 по 2024 г. Попов предоставлял покровительство гендиректору ОАО «Бамстройпуть». За это он получил взятку общей суммой в 45 млн руб. По версии следствия, обвиняемый также занимался незаконным трудоустройством и увольнением работников «Патриота», причинив государству ущерб на сумму более 8 млн руб.