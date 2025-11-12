В военном суде начался процесс над бывшим замминистра обороны Павлом Поповым

О задержании Попова стало известно 29 августа 2024 г. В тот же день его доставили в военный суд для ареста на черном минивэне – он был в красном бомбере и с рюкзаком Marvel. Как писали «Ведомости», Попов был уволен со своего поста вместе с первым замминистра обороны Русланом Цаликовым, а также двумя замминистра – Татьяной Шевцовой и Николаем Панковым указом президента 17 июня. В ведомстве он отвечал за инновационное развитие, но после его ухода на эту позицию никто назначен не был. По словам источника, близкого к Минобороны, фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и военного технополиса «Эра» на Кубани.