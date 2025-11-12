В военном суде начался процесс над бывшим замминистра обороны Павлом Поповым

В военном суде начался процесс над бывшим замминистра обороны Павлом Поповым68-летний военнослужащий настаивает на своей невиновности
В военном суде в Москве начался судебный процесс над бывшим замминистра обороны и генералом армии Павлом Поповым. Военное следствие обвинило его в целом ряде экономических и должностных преступлений. На первом заседании суд решил рассматривать его дело в закрытом режиме для нераскрытия государственной тайны.
Государственный обвинитель заявил, что в ходе слушаний будут оглашены материалы, содержащие сведения служебного характера, связанные с деятельностью экс-замминистра обороны. Прокурор пояснил необходимость проведения непубличного процесса тем, что открытые слушания могут создать угрозу безопасности участникам. Ходатайство прокуратуры поддержали представители потерпевших – парка «Патриот» и Минобороны. Адвокаты, напротив, просили суд о гласном разбирательстве, поскольку, по их мнению, в материалах уголовного дела нет данных, подпадающих под государственную или служебную тайну.
68-летнего генерала в суд доставили из СИЗО. Выглядел Попов уставшим и передвигался с заметным трудом. Судья позволил ему назвать свои анкетные данные, не вставая. Состояние здоровья подсудимого остается тяжелым, сообщил его адвокат Денис Сагач. По его словам, защита на каждом заседании ходатайствует о смягчении меры пресечения, указывая на ухудшение самочувствия генерала, но суд отказывается отпускать его из стен изолятора.
Попову предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: получение взятки в особо крупном размере, особо крупное мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия. По версии следствия, в период с 2014 по 2024 г. генерал, занимавший пост заместителя министра обороны, получил несколько взяток и участвовал в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и развитие парка «Патриот». Следователи утверждают, что Попов и подчиненные ему сотрудники организовали схему хищения бюджетных средств, предназначенных для обустройства объектов парка и строительства жилых помещений для военнослужащих. Часть подрядчиков, в том числе структуры, связанные с ОАО «Бамстройпуть», по данным обвинения, перечисляли средства в пользу Попова и его окружения за общее покровительство при заключении и исполнении контрактов. Следствие установило, что общая сумма взяток превысила 45 млн руб., часть которых была передана в виде имущественных выгод – безвозмездного пользования квартирой и автомобилем Lexus LX 570.
Кроме того, в 2022–2024 гг., по версии следствия, Попов и его соучастники – замначальника главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение средств. По оценке следствия, фигуранты похитили 28,5 млн руб. путем завышения сметной стоимости строительных и ремонтных работ. Подрядные организации, фигурирующие в деле, указывали заведомо недостоверные данные о выполнении контрактов, после чего средства перечислялись на счета подконтрольных лиц. Ахмедов и Шестеров признали вину и заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Их показания легли в основу обвинения против бывшего заместителя министра. В июле Одинцовский гарнизонный суд назначил Шестерову шесть лет колонии общего режима. А в августе в том же суде огласили приговор Ахмедову – пять лет колонии.
Следствие также выделило отдельный эпизод, касающийся фиктивного трудоустройства. С 2020 по 2024 г. в штатных расписаниях учреждения, подведомственного Минобороны, числились десятки сотрудников, фактически не исполнявших обязанности. По оценке следователей, ущерб государству от этого эпизода составил более 8 млн руб. Также в ходе обысков в доме генерала и на дачном участке в Красногорском районе Подмосковья были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, которые, по данным следствия, не числились зарегистрированными. Сам Попов заявил, что оружие принадлежит его покойному отцу и хранилось как память, а его изъятие стало неожиданностью.
О задержании Попова стало известно 29 августа 2024 г. В тот же день его доставили в военный суд для ареста на черном минивэне – он был в красном бомбере и с рюкзаком Marvel. Как писали «Ведомости», Попов был уволен со своего поста вместе с первым замминистра обороны Русланом Цаликовым, а также двумя замминистра – Татьяной Шевцовой и Николаем Панковым указом президента 17 июня. В ведомстве он отвечал за инновационное развитие, но после его ухода на эту позицию никто назначен не был. По словам источника, близкого к Минобороны, фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и военного технополиса «Эра» на Кубани.
В ходе следствия у Попова и членов его семьи было арестовано имущества на сумму свыше 100 млн руб. Среди арестованных активов – земельные участки, жилой дом и вспомогательные постройки в Подмосковье, оформленные на родственников подсудимого. На банковских счетах Попова было обнаружено более 30 млн руб.
Попов категорически отрицает предъявленные обвинения, уточнил адвокат Сагач. По словам защиты, в деле отсутствуют прямые доказательства, подтверждающие факт получения взяток или мошенничество. Решения, которые вменяются Попову как превышение полномочий, принимались в рамках служебных обязанностей и по согласованию с руководством министерства, настаивают адвокаты.