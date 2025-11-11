Гендиректор «Пикета» получил 9 лет за поставку Минобороны негодных бронежилетов

Гендиректор «Пикета» получил 9 лет за поставку Минобороны негодных бронежилетовАндрей Есипов признал вину в преступлении и дал показания на других участников хищения
Мещанский суд Москвы огласил обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО «Группа компаний “Пикет”» Андрея Есипова, подтвердил «Ведомостям» адвокат Роман Невзоров. Суд назначил предпринимателю девять лет лишения свободы в колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и легализацию незаконно полученных 2,4 млрд руб. (ч. 4 ст. 174.1 УК), похищенных при поставке Минобороны 30 000 бронежилетов.
Суд также лишил осужденного права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на пять лет и удовлетворил иск Министерства обороны о возмещении ущерба в размере 2,4 млрд руб. в полном объеме.
Есипов был арестован весной прошлого года, а расследование дела длилось чуть более года. Судебный процесс по существу у судьи Варвары Огановой занял около месяца, поскольку дело рассматривалось в особом режиме без исследования доказательств: Есипов заключил со следствием сделку, признал вину и дал показания на других участников преступной схемы.
Как установил суд, компания «Пикет», ранее занимавшаяся строительством и производством металлоконструкций, после начала специальной военной операции начала получать заказы на поставку средств индивидуальной защиты для Министерства обороны. Есипов совместно с главным бухгалтером Викторией Антоновой и начальником службы безопасности Михаилом Кальченко организовал поставку бронежилетов, в которых использовались металлические плиты без кевларовых вставок и защитных кап. Такие изделия не обеспечивали необходимого уровня защиты от осколков и пуль, вследствие чего были признаны непригодными для использования в боевых условиях.
Следствие установило, что в рамках госконтракта компания получила от Министерства обороны 2,4 млрд руб. Из этой суммы 1,9 млрд руб. участники схемы распределили между собой и аффилированными лицами, в том числе с представителями военного ведомства, способствовавшими заключению и исполнению контракта. Часть средств была выведена через фиктивные фирмы, приобретение недвижимости и долей в коммерческих организациях. В ходе расследования по ходатайству следователя были арестованы активы Есипова – доли в нескольких ООО, земельные участки в Московской области и помещения бизнес-центра в столице. Все имущество передано на ответственное хранение и в дальнейшем будет реализовано в счет возмещения ущерба Министерству обороны. В отношении Антоновой и Кальченко уголовные дела выделены в отдельное производство, они в инкриминируемом преступлении вину не признали.
Адвокат просил назначить Есипову минимальное наказание, указывая на его сотрудничество с прокуратурой, раскаяние и активное содействие расследованию. Как рассказал адвокат Невзоров после приговора, решение по обжалованию приговора еще не принято. От дальнейших комментариев защита отказалась.