Гендиректор «Пикета» получил 9 лет за поставку Минобороны негодных бронежилетов

Следствие установило, что в рамках госконтракта компания получила от Министерства обороны 2,4 млрд руб. Из этой суммы 1,9 млрд руб. участники схемы распределили между собой и аффилированными лицами, в том числе с представителями военного ведомства, способствовавшими заключению и исполнению контракта. Часть средств была выведена через фиктивные фирмы, приобретение недвижимости и долей в коммерческих организациях. В ходе расследования по ходатайству следователя были арестованы активы Есипова – доли в нескольких ООО, земельные участки в Московской области и помещения бизнес-центра в столице. Все имущество передано на ответственное хранение и в дальнейшем будет реализовано в счет возмещения ущерба Министерству обороны. В отношении Антоновой и Кальченко уголовные дела выделены в отдельное производство, они в инкриминируемом преступлении вину не признали.