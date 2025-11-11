Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга обвинили в миллиардных хищениях

В ноябре того же года был заключен договор займа между «Горкапстроем» и «Строй-альянсом» на 170 млн руб. Впоследствии сумма займа увеличивалась до 1,3 млрд, а затем до 4 млрд руб. В период с 2017 по 2019 г. по этому договору на счета «Строй-альянса» было перечислено более 2,5 млрд руб. Как указал прокурор, Лавленцев осознавал, что подконтрольная компания имела низкие шансы на возврат этих средств, но продолжал увеличивать сумму траншей. Из-за действий Лавленцева и Тарасова «Горкапстрой» понес существенный ущерб – более 2,3 млрд руб., что привело к признанию общества банкротом в 2024 г. Впоследствии деньги из «Горкапстроя» переводились в «НВК-холдинг» и далее – в НПП «Строительство» под видом оплаты по договорам на выполнение работ, которые на деле не выполнялись или выполнялись частично, следует из обвинительного заключения.