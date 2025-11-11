Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга обвинили в миллиардных хищениях«Ведомости» узнали подробности нового уголовного дела в отношении Владимира Лавленцева
Осужденный в прошлом году бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев вновь оказался на скамье подсудимых. Как узнали «Ведомости», начался новый процесс в его отношении – экс-чиновника обвиняют в хищениях на несколько миллиардов рублей при заключении строительных контрактов.
Первое заседание, где стало известно о втором уголовном деле Лавленцева, прошло 7 ноября в Мещанском суде Москвы, выяснили «Ведомости». На этот раз бывшему чиновнику предъявлено обвинение в особо крупной растрате (по ч. 4 ст. 160 УК) и в злоупотреблении полномочиями ( ч. 2 ст. 201 УК). Вместе с ним фигурантами по делу проходят: бывший заместитель гендиректора компании-подрядчика «Стройтрансгаз» (СТГ) Игорь Шипицын, директор «Горки инжиниринга» Сергей Проворов и экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2024 г., расследование заняло чуть больше года.
Из оглашенных в суде материалов следует, что после ухода с поста вице-губернатора Санкт-Петербурга (в 2013–2014 гг. курировал вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики) Лавленцев с 2015 г. стал фактически контролировать деятельность ООО «Горкапстрой» (позднее – «Горка») и подконтрольного ему ООО «Строй-альянс». Он, по мнению следователей, определял стратегию и финансовую политику компаний, назначение руководителей и контролировал финансовые операции. Лавленцев также согласовывал высокодоходные договоры и управлял финансовыми потоками, включая перечисления в подконтрольные ему компании – «НВК-холдинг» и НПП «Строительство» (позднее – «Горка инжиниринг», затем – «Восток»).
В июле 2016 г. лицензия у банка, где обслуживались счета «Строй-альянса», была отозвана, а на счетах находилось более 668 млн руб. Это существенно ухудшило финансовое положение общества и создало условия предбанкротного состояния. В ответ, пришли к выводу следователи, Лавленцев разработал план извлечения выгоды для себя и подконтрольных компаний за счет «Горкапстроя». Для реализации плана он создал организованную группу, включив в нее нового, назначенного им же, генерального директора Тарасова.
В ноябре того же года был заключен договор займа между «Горкапстроем» и «Строй-альянсом» на 170 млн руб. Впоследствии сумма займа увеличивалась до 1,3 млрд, а затем до 4 млрд руб. В период с 2017 по 2019 г. по этому договору на счета «Строй-альянса» было перечислено более 2,5 млрд руб. Как указал прокурор, Лавленцев осознавал, что подконтрольная компания имела низкие шансы на возврат этих средств, но продолжал увеличивать сумму траншей. Из-за действий Лавленцева и Тарасова «Горкапстрой» понес существенный ущерб – более 2,3 млрд руб., что привело к признанию общества банкротом в 2024 г. Впоследствии деньги из «Горкапстроя» переводились в «НВК-холдинг» и далее – в НПП «Строительство» под видом оплаты по договорам на выполнение работ, которые на деле не выполнялись или выполнялись частично, следует из обвинительного заключения.
По мнению государственного обвинителя, чтобы придать видимость законности, фигурантами оформлялись фиктивные договоры. В результате, по оценке следствия, выведенные через подконтрольные структуры средства использовались для личного обогащения и финансирования других проектов Лавленцева.
В 2022 г. следователи зафиксировали аналогичную схему вывода средств уже в деятельности нефтяного подрядчика СТГ. Тогда при участии заместителя генерального директора компании Шипицына между СТГ и дочерней компанией «Горкапстроя» – «Горка инжиниринг» – были заключены договоры строительного контроля и лабораторных испытаний по трассе М-12. Следствие считает, что эти контракты не исполнялись по существу и использовались для вывода более 200 млн руб., часть которых затем была обналичена через фирмы Лавленцева. Решения о заключении договоров, переводах и займах принимались централизованно – через бухгалтерию «Горкапстроя» и «НВК-холдинга», где, как отмечают следователи, согласовывались все крупные транши и финансовые операции.
Потерпевшими по делу признаны юридические лица, чьи активы использовались в схемах: «Горкапстрой», СТГ и НПП «Строительство». От имени этих компаний в суд заявлены гражданские иски о возмещении ущерба на общую сумму более почти 3 млрд руб.
Проворов и Тарасов в ходе предварительного следствия дали признательные показания, с сентября прошлого года они находятся под подпиской о невыезде. Шипицин и Лавленцев, не признающие вину, находятся в столичных СИЗО.
Бывший вице-губернатор заявил в суде, что не имел никакого контроля над всеми указанными компаниями и не мог влиять на заключение договоров: «Все работы были сданы, а сделки носили легальный характер». Он подчеркнул, что в ходе судебного разбирательства готов давать подробные показания и рассчитывает на справедливый вердикт суда. Шипицын также рассказал, что работы велись честно и факт растраты следствием не доказан.
Адвокат Лавленцева Татьяна Бушуева после заседания сообщила, что признательные показания были даны с целью «оговорить» ее подзащитного и что защита будет настаивать на оправдательном приговоре.
Это не первый процесс для бывшего вице-губернатора. Лавленцев в ноябре 2024 г. был осужден Тверским судом Москвы за четыре эпизода растраты и мошенничества на общую сумму 3,3 млрд руб., включая невозврат долга предпринимателю Геннадию Тимченко, с которым он ранее вел совместные проекты. Суд взыскал с него 2,685 млрд руб. Лавленцев получил 13 лет колонии с ограничением свободы на два года и запретом на руководящие должности на три года после освобождения. В СМИ тогда сообщалось, что Лавленцев признал вину, но в комментарии «Ведомостям» он опроверг эту информацию, уточнив, что лишь «искал примирения» с Тимченко. Как пояснила его адвокат, следствие расценило эти попытки примирения как признание вины.