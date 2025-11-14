Генерал Попов получил взятку в виде автомобиля Lexus

Генерала задержали в августе 2024 г. В Минобороны он отвечал за инновационное развитие, но после его ухода на эту позицию никто назначен не был. По словам источника, близкого к Минобороны, фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и военного технополиса «Эра» на Кубани.