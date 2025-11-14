Генерал Попов получил взятку в виде автомобиля Lexus
Бывший замминистра обороны и генерал армии Павел Попов получил взятку автомобилем Lexus для создания условий компании ОАО «Бамстройпуть» при заключении контрактов. Об этом сообщили на заседании в военном суде в Москве.
По версии следствия, в период с 2014 по 2024 г. генерал, тогда занимавший пост заместителя министра обороны, получил несколько взяток и участвовал в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и развитие парка «Патриот». Попов и подчиненные ему сотрудники организовали схему хищения бюджетных средств, предназначенных для обустройства объектов парка и строительства жилых помещений для военнослужащих.
Структуры, связанные с ОАО «Бамстройпуть», перечисляли средства в пользу Попова и его окружения за общее покровительство при заключении и исполнении контрактов, считает обвинение. Общая сумма взяток превысила 45 млн руб., часть которых была передана в виде имущественных выгод – безвозмездного пользования квартирой и автомобилем Lexus LX 570.
Попов также обвиняется в хищениях в 2022–2024 гг. при строительстве в парке «Патриот». По оценке следствия, фигуранты похитили 28,5 млн руб. путем завышения сметной стоимости строительных и ремонтных работ.
Генерала задержали в августе 2024 г. В Минобороны он отвечал за инновационное развитие, но после его ухода на эту позицию никто назначен не был. По словам источника, близкого к Минобороны, фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и военного технополиса «Эра» на Кубани.