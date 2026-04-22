Замгендиректора парка «Патриот» Мелимук арестован за получение крупной взятки

Прежний куратор «Патриота» бывший замминистра обороны генерал армии Павел Попов (был отправлен в отставку в 2024 г.) обвинен Главным военно-следственным управлением СК РФ в хищениях при строительстве объектов парка. По данным следствия, Попов обогащался за счет парка «Патриот» в 2021–2024 гг., действуя совместно с бывшим замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым и экс-директором учреждения Вячеславом Ахмедовым. 10 апреля суд приговорил Попова к 19 годам колонии строгого режима.