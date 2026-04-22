Замгендиректора парка «Патриот» Мелимук арестован за получение крупной взятки
Заместитель генерального директора парка «Патриот» Минобороны России по эксплуатации и и материально-техническому обеспечению Виталий Мелимук заключен по стражу за получение взятки в особо крупном, сообщил представитель Следственного комитета (СК) РФ.
Следствие установило, что в декабре 2025 г. государственный заказчик заключил контракты с ООО «Гермес» на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Московской области и филиала парка в Кронштадте Санкт-Петербурга. Сумма контракта превышает 1,4 млрд руб.
В апреле 2026 г. Мелимук получил взятку в размере 18 млн руб. от генерального директора ООО «Гермес» за общее покровительство. Мелимука задержали, по ходатайству военного следователя его заключили под стражу.
Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Мелимуку грозит до 15 лет лишения свободы.
Прежний куратор «Патриота» бывший замминистра обороны генерал армии Павел Попов (был отправлен в отставку в 2024 г.) обвинен Главным военно-следственным управлением СК РФ в хищениях при строительстве объектов парка. По данным следствия, Попов обогащался за счет парка «Патриот» в 2021–2024 гг., действуя совместно с бывшим замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым и экс-директором учреждения Вячеславом Ахмедовым. 10 апреля суд приговорил Попова к 19 годам колонии строгого режима.